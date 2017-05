Who See, VIP, DJ Iron, Fejk Blondi i Oridžidži, DJ Woodie nastupiće posljednje večeri na Massive bini Nektar FreshWave festivala!

Kompletiran je Massive Stage program šestog Nektar FreshWave festivala jer su od danas poznati izvođači koji će nastupiti posljednje večeri festivala! Završen je program najjače hip hop bine ovog ljeta u BiH, a mnogobrojnim do sada potvrđenim velikim imenima regionalnog hip hop zvuka (Prti Bee Gee, Bvana, Smoke Mardeljano, Kandžija i Gole Žene) pridružuju se fantastični s mora južnjaci Who See, DJ supergrupe Beogradski Sindikat IRON i beogradski fakini sa dugogodišnjom uspješnom karijerom VIP.

VIP je dvojac kojeg čine Rexona i Ikac, a na sceni su još od 2002. i izdanja ‘Ekipa stigla’, a grupa je postala poznata s pesmom ‘Atlantida’, zahvaljujući kojoj su njeni članovi dobili ulogu u kultnom srpskom filmu 1 na 1. Album ‘Živa Istina’ izbacuju 2010. a u međuvremenu su članovi grupe ostvarili veliki broj saradnji na različitim izdanjima sa mnogobrojnim izvođačima i zabilježili veliki broj nastupa širom regiona i Evrope!

DJ Iron je dio hip hop supergrupe Beogradski Sindikat. Počeo je sa DNB zvukom, koji je ubrzo zamijenio hip hop, a kasnije i svi ostali pravci crnog zvuka. Njegov DJ set je fuzija pažljivo probranih sekvenci različitih pravaca punih groova koji jednostavno teraju na ples.

Who See u grad na Vrbasu stižu sa velikim elanom jer najavljuju izlazak svog novog studijskog izdanja, a ako je suditi po albumu ‘Nemam ti kad’, koje je donijelo pregršt hitova i odličnih nastupa kotorskom dvojcu, biće to još jedno sjajno izdanje sa Jadranske obale. Pjesme sa novog još neimenovanog izdanja tako će među prvima poslušati upravo posjetioci predstojećeg Nektar FreshWave festivala, a preostaje nam da se još koji put okupamo do nastupa Who See.

Posljednje festivalske večeri na Massive bini kupaće se i zvijezde u usponu Fejk Blondie i Oridžidži, te Resident DJ Massive Stage-a, neprikosnoveni banjalučki hip-hop mag Woodie!

Early Bird ulaznice u prodaji!

Podsjećamo da su prodaji trodnevne ulaznice za ovogodišnje izdanje festivala i to po najpovoljnijoj cijeni od svega 35KM, koja podrazumijeva popust od 40% u odnosu na punu cijenu ulaznica. Ulaznice su dostupne putem on-line ticket servisa Kupikartu.ba, kao i na njihovim prodajnim mjestima širom BiH.