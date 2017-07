Maya Sar za 'Nezavisne': Mlade učim da ne budu ničija kopija

Za koncert na otvorenom u Banjaluci se već duže vrijeme pripremamo. S obzirom na to da je jedan dio publike ostao zakinut kada sam nastupala u Narodnom pozorištu RS, jer nije bilo dovoljno mjesta, sada je vrijeme za da im se odužim za ljubav i strpljenje, kazala ja kantautorka Maya Sar.

Ova harizmatična muzičarka održaće večeras koncert na tvrđavi Kastel u Banjaluci s početkom u 21 čas.

Maya Sar je jedno od najprepoznatljivijih regionalnih pop imena. Njene pjesme izdvajaju se po emociji koju prenose na publiku, a kako ona sama kaže, ništa ne pušta u eter dok ne bude sigurna da je zadovoljila nivo kvaliteta koji je željela. Trenutno radi na novim pjesmama, a jednu od njih će premijerno izvesti na banjalučkom koncertu. O tome, ali i muzici danas, svom "Muzičkom ateljeu" i talentima pričala je za "Nezavisne".

NN: Niste željeli ostati dužni banjalučkoj publici priliku da u većem broju uživa u Vašoj muzici, pa se nakon nešto više od godinu dana vraćate, ali ovaj put na tvrđavu Kastel.

MAYA SAR: Tako je. Željela sam održati obećanje svima onima koji nisu uspjeli prisustvovati koncertu u Narodnom pozorištu RS, da ćemo ponovo doći u još boljem i osvježenom izdanju. Radim na novom albumu i željela sam da za ovaj koncert publici poklonim i neke nove numere i interesuje me kako će publika to da prihvati. Moj bend čini 10 ljudi i gdje god sviramo trudimo se da to bude jednako visok nivo produkcije, a ono što sam naučila tokom svih ovih godina jeste da publika prepozna lažnu ljubaznost, a jako cijeni kada to muzičari rade iskreno i iz srca, onako kako se ja trudim da to radim.

NN: Najavljivali ste i goste koncerta na Kastelu, možete li nam reći o kome se radi?

MAYA SAR: Ovi gosti će biti posebni, jer je to nešto gdje će se prvi put okušati u jednoj novoj ulozi i za mene će sve to biti vrlo inspirativno i izazovno.

NN: Pomenuli ste i novi album, šta možemo da očekujemo?

MAYA SAR: Djelimično će nove pjesme biti nešto prepoznatljivo za mene, ali što se tiče aranžmana i produkcije, to je malo moderniji zvuk sa interesantnim pjesmama i saradnjama. Ovaj album je plod životnog iskustva i sazrijevanja umjetničkih ideja. Eksperimentisala sam i sa elektronskim zvukom, naravno biće i balada, ali ono što je glavna poveznica novih i starih pjesama jeste moj senzibilitet. Moj novi singl će izaći poslije banjalučkog koncerta, ali ćemo isti premijerno svirati na tvrđavi Kastel.

NN: Kada biste Vaš život stavili u korice knjige, kako bi se ona zvala?

MAYA SAR: To bi bila jedna kompleksna knjiga, a mogla bi nositi naziv "Moj je život moja pjesma" jer je muzika nešto što me prati od malena i sastavni je dio mene bez izuzetka, svaki dan, svaku godinu mog života i ne samo kroz bavljenje time, već i kroz to što sam uživalac u radu mojih kolega i drugih muzičara. Jedan segment mog života koji me prati u svakom smislu i zato bi i ta knjiga u potpunosti počivala na priči o muzici.

NN: Vodite i Vaš "Muzički atelje", gdje svoje znanje prenosite na one koji će jednog dana postati pjevači. Koliko pored tih tehničkih momenata vezanih za pjevanje djeci prenosite i neke životne vrijednosti?

MAYA SAR: Prvo to, vjerujte mi, jer mislim da je pedagogija jedna divna profesija i muzika ima jednu odgojnu ulogu prevashodno i mislim da iskustvo i znanje nemaju smisla ukoliko se dalje ne dijele. A, mogu reći slobodno da u BiH toliko talentovane i divne djece ima da je meni uživanje raditi s njima i kroz muziku, a i kroz neke životne stvari da ih oblikujem. Želim da im prenesem nešto što do sada nisu imali priliku da čuju, da im prenesem neke nove muzičke stilove, ali i neke stvari koje se ne tiču konkretno samo muzike. Uopšte poimanje samih sebe i njihovih individualnosti, što mi je najbitnije da ih naučim da ne budu ničija kopija, nego da budu ono što jesu.

NN: Talenata ne nedostaje, ali kako ih usmjeriti na pravi put i dati im šansu da uspiju, ali i da na tom putu ostanu dosljedni sebi?

MAYA SAR: Pa, danas je isuviše zvijezda. Treba ih pripremiti da budu dobri, čestiti ljudi i prvenstveno na to da se nijedan uspjeh ne stiče preko noći i da ga nema bez predanog rada i velike žrtve, na šta su rijetki spremni, ali oni koji istraju definitivno nešto i naprave.

NN: Smatrate li da je muzika postala previše komercijalizovana roba? Koliko je danas kvaliteta uopšte?

MAYA SAR: Komercijala ne mora nužno da znači loše. Imate danas u top produkciji svjetskoj jako komercijalnih pjesama koje su izuzetno kvalitetne i autorski i produkcijski, ali ono što se meni ne dopada to je jedna masovnost i jedna hiperprodukcija gdje je sve copy paste i gdje fali originalnosti. Gdje je muzika svedena na banalno i gdje se maltene više i ne sluša pjesma od početka do kraja, nego je bitno da ima neki keč koji je već u prvoj minuti, koji brzo dosadi i s te strane mi smeta što ne mogu tako često da čujem nekih originalnih radova i autora kod kojih bi pjesma umjesto tri, trajala četiri-pet minuta i koji bi bili nesputani u tom svom izražaju. Publike ima za svaki stil i ne bih željela da sudim ljudima koji krenu tim, kako kažu, lakšim putem. Moj je ovakav kakav jeste i ja stojim iza njega 100 odsto.

Svaka pjesma drugačiji izazov

NN: Kakav je proces nastajanja jedne numere na način Maye Sar?

MAYA SAR: To je tako individualno. Neke pjesme sam, kao što je "Moj je život moja pjesma", gdje sam bila jako inspirisana i samom temom, napisala za 15 minuta. I to će mi ostati u sjećanju, te minute pisanja i mog fokusa na pjesmu da je dovedem do kraja od te silne želje da je završim. Dešavalo se da neke pjesme ne mogu po dvije godine da završim. Ne želim da ih pustim u eter, jer sam željela da svaka riječ i svaka fraza u stihu ima značenje i kroz to da dobije život kod publike.