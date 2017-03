Metodi Hristov na Nektar FreshWave Pikniku

Metodi Hristov, bugarski DJ svjetskog kalibra, nastupiće 10. juna na Nektar FreshWave Pikniku, koji će se i ove godine održati na Banj brdu u Banja Luci.

Metodi Hristov jedan je od najpoželjnijih istočnoevropskih izvođača elktronske muzike, čemu svjedoče njegovi uspješni nastupi širom svijeta. Nedavno se vratio sa turneje u Australiji gdje je imao odličan nastup u Sidneju, a u Banja Luku dolazi nakon zakazanih nastupa u Londonu i Cirihu.

Riječ je o izvođaču koji po sopstvenim riječima u muzici traži idealnu kombinaciju elektronskih žanrova, a najradije se zadubljuje u mračne techno dionice i sirove house bitove. Ozbiljan pristup muzici dao mu je jedinstven stil kojeg su prepoznali značajni izvođači kao što su Audiojack i ajatolah techno zvuka Richie Hawtin, jer se Metodijeva muzika više puta našla na njihovim plejlistama. Potpisuje izdanja: It's Too Much, Assuming Control EP, Whiskey Throttle, Speed EP, Misted, OMG i saradnju sa izdavačima kao što su: Material, Witty Tunes, Suara..

Jedan od aktuelnih singlova, izdat prije desetak dana za Octopus Black Label nosi naziv The Change ali novi zvuk sigurno ne nosi promjenu u kvalitetu po kojem je prepoznatljiv i kojeg Metodi uspješno prezentuje na svojim nastupima. Publika će i u Banjaluci moći očekivati energičan dj set umotan u svojevrsni istočno-evropski stil svjetskog renomea.

Nektar FreshWave Piknik će ove godine, pod vedrim nebom ugostiti Metodija kao glavnu zvijezdu piknika na fantastičnoj lokaciji najpoznatijeg banjalučkog izletišta Banj brdu. Prošle godine piknik FreshWave festivala ugostio je Marka Nastića, a mnogi još prepričavaju nezaboravnu cjelodnevnu zabavu koja je okupila gotovo 2.000 posjetilaca!

Svojevrsni jednodnevni festival otvoriće svoja vrata već tokom dana i ove godine, kako bi bio omogućen nastup što većem broju izvođača. Na taj način FreshWave festival nastoji nastaviti podršku očuvanju domaće elektronske muzičke scene. U narednom periodu, uz informacije o prodaji ulaznica, biće objavljena i konačna lista izvođača koji će nastupiti na ovogodišnjem Nektar FreshWave Pikniku!