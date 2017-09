Mini festival savremene muzike na Jazz Festu Sarajevo

SARAJEVO - Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo za XXI izdanje pripremio je pravi mali festival savremene muzike.

Iz bogatog i raznolikog opusa Johna Zorna, jednog od najznačajnijih savremenih američkih kompozitora, različite su muzike i žanrovi koje će u programu Musick and Magick XXI festivala biti predstavljeni publici.

Saradnja Zorna i Jazz Festa počela je prošle godine evropskom premijerom Bagatela i sarajevskim maratonom koji je predstavio 11 američkih ansambala, ove godine nastavlja se programom koji će uključiti 12 programa, od kojih i četiri koncerta nove klasične muzike.

Ovaj kompozitor koji je dva puta bio finalista Pulitzerove nagrade za muziku, za svoj doprinos muzici zaslužio MacArthur Genius Grant kao i tri počasna doktorata evropskih i američkih univerziteta, a njegovo vanserijsko kompozitorsko umijeće još jednom će pokazati koncerti Chamber Music, Music with Rhythm Section, Jack Quartet i Madrigals.

Chamber Music predstavlja najbolje od kamerne muzike Johna Zorna, dramatični zvučni svijet u tenziji između šapata i vriska koji će dočarati violinista Chris Otto, čelista Jay Campbell i pijanista Steve Gosling izvodeći djela Occam’s Razor, Autumn Rhythm, The Aristos, Ghosts i Hexentarot.

Music with Rhythm Section donosi Zornove kompozicije u susretu sa konceptom otvorenog djela. U interaktivnoj komunikaciji vrhunskih muzičara, na licu mjesta rađa se uzbudljivi svijet isprepleten od kompozicije i improvizacije, uz izvedbu djela Divagations, Diableries, Exterminating Angel i Scaramouche. Solisti pijanista Gosling, čelista Campbell i vibrafonista Alex Lipowski sviraće napisane dijelove dok će basista Shanir Ezra Blumenkranz i bubnjar Kenny Grohowski improvizovati.

Publika XXI Jazz Festa imaće jedinstvenu priliku susreta sa "superherojima novog muzičkog svijeta" JACK Quartetom, koji je u proteklih deset godina postao nezaobilaznim ansamblom kada je u pitanju koncertni repertoar najznačajnijih dvorana u Evropi i Americi. The New York Times gotovo redovno ih uvrštava u najbolje izvedbe godine i najbolje albume, a na Jazz Festu izvešće i svjetsku premijeru Zornovog novog djela The Unseen.

Četvrti koncert klasične muzike donosi Madrigale, možda najsenzualnije kreacije Johna Zorna u zadivljujućoj izvedbi šest kristalnih glasova ženskog vokalnog ansambla. Zorn je inspiraciju našao u Shelleyevoj poeziji a djela prožima suptilna duhovnost koja očarava.

Program XXI Jazz Festa Sarajevo donosi neočekivanu muziku koja će iznenaditi i oduševiti istinske ljubitelje savremene muzike, a "klasični" programi Johna Zorna jedan su od najhrabrijih umjetničkih iskoraka u istoriji festivala. Koncerti će biti održani 1. i 2. novembra a ulaznice se mogu kupiti ili rezervisati na www.jazzfest.ba, saopšteno je iz Jazz Festa Sarajevo.

Jazz Fest Sarajevo ide u Banja Luku

Posebno iznenađenje povodom XX1. izdanja međunarodnog muzičkog festivala, Jazz Fest Sarajevo je pripremio za banjalučku publiku.

Nakon ovogodišnjeg festivala i koncerata ansambla Axiom Dejana Terzića i Kamernog hora Muzičke akademije Istočno Sarajevo koji će biti održani u dvorani Doma policije u Sarajevu, Jazz Fest Sarajevo putuje u Banja Luku gdje će 7. novembra organizovati koncert ansambla Axiom rođenog Banjalučanina i dobitnika prestižne njemačke diskografske nagrade ECHO za najboljeg njemačkog instrumentalistu – bubnjara.

Dejan Terzić je rođen u Banjaluci 1970. godine a tri godine kasnije sa porodicom odlazi u Njemačku gdje i danas živi. Sa šest godina počinje svirati klavir a sa 12 bubnjeve. Studirao je u Sjedinjenim Državama i Njemačkoj a danas radi kao profesor na prestižnoj muzičkoj akademiji u Bernu, u Švicarskoj.

Inspiriran muzikom Balkana osnovao je ansambl Underground čiji su članovi Chris Speed, Mark Helias i Frank Moebus. Objavili su dva albuma za sarajevski Gramofon, dok je njihov treći album Diaspora objavljen za uglednog njemačkog diskografa ENJA Records. Prije pet godina Terzić osniva novi ansambl Melanoia koji je već naredne godine nominovan za BMW nagradu Leading Drums. Aktivni je član različitih ansambala Nils Wogran Nostalgia, Antonio Farao Trio, Jens Winther Quintett, Palle Danielsson Group… a lista značajnih imena jazza sa kojima je sarađivao u karijeri je bogata.

Terziću će koncert u Banja Luci 7. novembra biti prvi javni nastup u rodnom gradu na kojem će nastupiti sa američkim saksofonistom Chrisom Speedom, britanskim basistom Philom Donkinom i pijanistom Bojanom Zulfikarpašićem predstavljajući svoj posljednji album Prometheus. Ovo je ujedno i prvi koncert koji međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo organizuje u Banjaluci, a više informacija o koncertu bit će uskoro objavljeno.