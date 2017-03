Na EXIT stižu "Years & Years" i "Lost Frequencies"!

Britanska senzacija Years & Years, koja je brzinom svjetlosti osvojila svijet u proteklih svega par godina, upravo je potvrdila nastup na glavnoj bini EXIT festivala u petak, 7. jula!

Ovaj londonski trio svjetski mediji su jednoglasno proglasili jednim od najboljih novih bendova dok ih je čuveni NME nazvao “najvažnijim pop bendom 21. vijeka”.

Iza sebe već imaju rasprodate arene i nastupe na najvećim svjetskim festivalima, a do pojave još jedne zvijezde Exita, Rag'n'Bone Mana i njegovog albuma "Human", upravo je "Communion" od Years & Years bio najbrže prodavan debi album ove decenije! “Communion” je ujedno bio prvoplasirani na britanskoj listi albuma, kao i njihov najpoznatiji hit “King”, koji je po prodaji te godine iza sebe ostavio singlove Rijane, Ellie Goulding i The Weeknda!

Na glavnoj bini Exita slušaćemo njihove hitove "Shine", "Desire", "Take Shelter", "Eyes Shut" i "Worship", kao i nove pjesme koje pišu zajedno sa elektro-pop ikonama Pet Shop Boys. A na glavnu binu, i to iste noći kada nastupa i Alan Walker, dolazi još jedan majstor za hitove, belgijska superzvijezda Lost Frequencies!

Njegovi hitovi “Are you with me” i “Reality” koji broje stotine miliona YouTube pregleda, osvojili su većinu najvažnijih evropskih top lista. Nakon što je oduševio publiku na festivalima širom Evrope, uključujući Sea Dance festival prošlog ljeta, na ovogodišnji EXIT dolazi sa još nekoliko novih hitova među kojima su i "Beautiful Life", te nova verzija kultnog hita iz 90-ih "What Is Love"!