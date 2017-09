Najveći "baksuzi" iz svijeta muzike

Svjetski poznati bendovi su prije sticanja slave imali drugačije postave članova.

Dok su neki muzičari bili uporni u tome da zajedno uspiju, drugi su prerano odustajali i napuštali sastave koji su kasnije dosegnuli svjetski vrh. Bilo je i onih koji su svojim stavovima zaslužili da budu izbačeni na pola puta do cilja. Donosimo vam listu najvećih "baksuza" iz svijeta muzike.

Endi Nikolson ("Arctic Monkeys")

Endija Nikolsona, originalnog basistu benda "Arctic Monkeys", zamijenio je 2006. godine Nik O'Mali, nakon što je propustio američku turneju zbog zamora. U periodu kada je Nikolson svirao u poznatom sastavu, bend "Arctic Monkeys" je bio garažni bend za kojeg nije znalo mnogo publike. Basista i danas tvrdi da se ne kaje zbog svog izbora.

Del Nil ("The Killers")

Basista Del Nil je bio u originalnoj postavi sastava "The Killers". Ovaj muzičar tvrdi da je morao da napusti grupu zbog zdravstvenih problema.

"Očigledno, stvari su mogle biti lakše u finansijskom smislu", priznao je Del Nil. On je napustio bend 2002. godine, pozivajući se na stres, samo godinu dana prije nego što je bend "eksplodirao".

LaTavia Roberson ("Destiny's Child")

LaTavia Roberson, pjevačica nekadašnje grupe "Destiny's Child", veoma je uznemireno tvrdila da menadžer Metju Nouls mnogo više brine o Bijons Nouls i Keli Rouland. Na kraju je izbačena i zamijenjena sa Mišel Vilijams. Ipak, nije se lako predala, pa je tužila bivše koleginice iz benda. U nekoliko sudskih sporova Robersonova je pobijedila.

Toni Čapmen ("The Rolling Stones")

Toni Čapmen je bio blizu slave s obzirom na to da je nakratko bio bubnjar legendarnog benda "The Rolling Stones". Godine 1962. baš prije njihovog proboja. On je čak doveo Bila Vajmena u bend, ali bubnjar se nije osjećao prijatno zbog sirovog pristupa bluzu, kakav je bend gajio, pa se povukao kako bi na njegovo mjesto došao Čarli Vots, koji je bio više orijentisan ka rokenrolu.

Kim Hil ("Black Eyed Peas")

Kim Hil je pjevala na prvih nekoliko albuma grupe "Black Eyed Peas" tokom devedesetih godina prošlog vijeka. Obožavaoci slavnog benda ističu da je ona mogla da postigne mnogo više od Ferdži, sa kojom je bend stekao svjetsku slavu.

Džejson Everman, ("Nirvana" i "Soundgarden")

Ovaj muzičar je za kratko vrijeme izbačen iz dva najveća grandž benda na planeti. Everman tvrdi da su stvari bile mnogo komplikovanije nego što publici to trenutno izgleda, te da nije imao drugog izbora nego da prekine svaku saradnju sa ovim grupama.

"Bio sam spreman da učinim 'naj-nekul' stvar koju biste mogli da uradite", rekao je on. Na kraju se ispostavilo da se pridružio specijalnim snagama američke vojske.

Džek Ajrons ("Red Hot Chili Peppers")

Osnivači grupe "Red Hot Chili Peppers", bubnjar Džek Ajrons i gitarista Hilel Slovak zapravo su mislili da je njihov drugi bend "What Is This" bolji ulog u budućnost, pa tako nisu baš ostavili srce i dušu za RHCP. Slovak je preminuo od prekomjerne doze heroina 1988. godine, a Ajrons nije mogao podnijeti da bude u bendu nakon toga.

Trejsi Gans ("Guns N' Roses")

Trejsi Gans je formirao "Guns N' Roses" 1985. godine, zajedno sa Ekslom Rouzom, ali pored toga uglavnom je bio jako lijen i nije želio pretjerano da radi na napretku grupe.

"Samo sam prestao da idem na probe. Eksl bi me nazvao urlajući", ispričao je Trejsi. Otišao je iz benda otprilike godinu dana prije nego što je izašao kultni materijal "Appetite For Destruction".

Pol Di'Ano ("Iron Maiden")

Ime Brusa Dikinsona je čvrsto povezano sa grupom "Iron Maiden", ali je Pol Di'Ano bio čovjek iza mikrofona tokom prva dva albuma. Droga i piće su negativno uticali na njegovo izvođenje, a 1981. godine je isplaćen i nikada više nije dobio ni centa od benda, koji je ubrzo nakon toga postao sinonim za metal muziku.

Dejv Mastejn ("Metallica")

Dejv Mastejn je u aprilu 1983. godine izbačen iz grupe "Metallica" zbog problema sa drogom, a zatim je osnovao veoma uspješan bend "Megadeth". Ipak, narednih 30 godina proveo je optužujući sastav "Metallica" zbog toga što je izbačen.