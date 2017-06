"Narednik Peper" revolucionaran i nakon pola vijeka

Pola vijeka poslije izdavanje albuma "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" legendarnih Bitlsa, taj album i dalje predstavlja glavnu prekretnicu u svjetskoj pop muzici, ocjenila je agencija Frans pres.

Osmi studijski album grupe koji je u Velikoj Britaniji izašao 26. maja 1967. a 2. juna iste godine u SAD, smatra se prvim albumom sa pop konceptom, mada se provlače i elementi džeza i klasične muzike, piše RTS.

Časopis Roling stoun ga smatra najboljim rok albumom svih vremena, iako sadrži elemente muzičkog eksperimentisanja Bitlsa.

Član grupe Pol Makartni je nedavno rekao da su im tada govorili da će bend tim albumom izgubiti većinu obožavaoca.

Cio album vezuje jedna tema, što je tada bio svojevrsni presedan i time su Bitlsi postali tvorci takozvanog "koncept-albuma".

Glavni junak dotične priče je izvjesni Bili Širs (koga, zahvaljujući činjenici da mu je pozajmio glas u pesmi With a Little Help of My Friends, tumači Ringo Star), koji nakon pompeznog nastupa orkestra "Kluba usamljenih srca narednika Pepera" skromno najavljuje nastup više usamljenih srca“, tvrdeći da mu je nakon napornog dana dovoljna "mala pomoć prijatelja".

Potom, u narednim pjesmama, bend komentariše razne egzistencijalne probleme – od normalnog radnog dana (Good Morning, Good Morning), starosti (When I'm 64) do same smrti i problema oko nje (Lucy in the Sky With Diamond), čija početna slova reči, inače, daju naziv droge LSD.

Album zatvara nešto izmenjena verzija prve pjesme, koja se nadovezuje na posljednju, "bis" pjesmu A Day in the Life.

Cijeli album prate studijski pridodate ovacije publike i aplauzi.

Album je dobio pozitivnu kritiku čak i od kritičara klasične muzike, kada su Džon Lenon i Makartni upoređeni sa Dmitrijem Šostakovičem i proglašeni najvećim kompozitorima u periodu poslije Ludviga van Betovena.

Svjetski je poznat i omot za album na kojem su članovi benda u gardijskim uniformama s duvačkim instrumentima i prvi put s brkovima i bradom.

Iza benda se nalazi gomila značajnih ljudi, među kojima Merilin Monro, Albert Ajnštajn i Karl Marks. Ispod članova grupe je čuveni cvijetni dekor s natpisom "The Beatles".

Album je tada bio mamac za mnoge teoretičare zavjere, tako ga neki smatraju i jednim od najmisterioznijih omota svih vremena.

(RTS)