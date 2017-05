"Nazaret" zatvara Gitarijadu

Škotski hard rok bend "Nazaret", koji se proslavio početkom sedamdesetih, održaće koncert 1. jula, u revijalnom dijelu 51. Zaječarske gitarijade. Prije njih, publiku će zagrejati grupa "Generacija 5".

"Nazaret" su postali planetarno poznati 1975. kada su objavili album "Hair of the dog", a singl sa tog albuma "Love hurts" (koju su 1960. prvi snimili "Everli braders"), do danas je njihov najveći hit. Osnovani su 1968. i do sada su objavili 23 studijska albuma, a posljednji "Rock'n'roll telephone" prije tri godine. Iz originalne postave u bendu je samo bas-gitarista Pit Egnju, čiji sin Li svira bubnjeve u "Nazaretu", otkako je originalni bubnjar Darel Svit preminuo 1999.