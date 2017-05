"Nektar FreshWave" festival najavljuje nezaboravne svirke

Kompletiran je "Massive Stage" program šestog "Nektar FreshWavea" i zvanično su poznati izvođači koji će nastupiti posljednje festivalske večeri.

Velikim imenima hip-hop zvuka kao što su "Prti Bee Gee", "Bvana", Smoke Mardeljano i "Kandžija i Gole žene" pridružuju se fantastični crnogorski sastav "Who See", DJ grupe "Beogradski sindikat" Iron i beogradski reperi sa dugogodišnjom uspješnom karijerom - sastav VIP.

VIP je dvojac koji čine Rexona i Ikac, a na sceni su još od 2002. godine i izdanja "Ekipa stigla". Grupa je postala poznata sa pjesmom "Atlantida", zahvaljujući kojoj su njeni članovi dobili ulogu u kultnom srpskom filmu "1 na 1".

DJ Iron je član hip-hop grupe "Beogradski sindikat". Njegov DJ set je fuzija pažljivo probranih sekvenci različitih pravaca punih gruva koji jednostavno tjeraju na ples.

Grupa "Who See" u grad na Vrbasu stiže sa velikim elanom jer najavljuju izlazak svog novog studijskog izdanja, a ako je suditi po albumu "Nemam ti kad", koje je donijelo pregršt hitova i odličnih nastupa kotorskom dvojcu, biće to još jedno sjajno izdanje sa jadranske obale.

Pjesme sa novog još neimenovanog izdanja će među prvima poslušati upravo posjetioci predstojećeg "Nektar FreshWave" festivala.

Posljednje festivalske večeri na "Massive" bini nastupiće i zvijezde u usponu Fejk Blondie i Oridžidži, te Resident DJ "Massive" bine, banjalučki hip-hop DJ Woodie. Festival će biti održan od 10. do 12. avgusta na tvrđavi Kastel.