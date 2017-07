Nezaboravan početak novosadskog muzičkog festivala: The Killers "ubili" na Exit-u

​Spektakularnim nastupom "The Killersa", jednog od najboljih bendova današnjice, u Novom Sadu u srijedu veče počeo je "Exit" festival. "The Killers" su potpuno opravdali očekivanja jer su koncert, koji je na glavnoj festivalskoj bini počeo u 23.30, pretvorili u pravi događaj za pamćenje.

Publika ih nije čekala ni minut, kako i priliči svjetskim zvijezdama, a grupa "The Killers" je uz vrisku oduševljenih obožavalaca izašla na Mejn stejdž nultog dana "Exit" festivala.

Nastup su započeli novom pjesmom "The Man". Odličan zvuk i sjajni frontmen Brendon Flauers donijeli su svjetsku zabavu u Novi Sad.

"Mi smo 'The Killers' iz Las Vegasa u Nevadi", poručio je Brendon i nastavio sa numerom "Somebody Told Me".

Frontmen grupe je skakao po bini u srebrnom sakou, a publika je horski ispratila sljedeću pjesmu - "Spaceman". U jednom trenutku se bacio na koljena, što je oduševilo masu, a hitovi su se redali jedan za drugim.

"Ćao, Srbija! Znate kako kažu - bolje ikad nego nikad, ali sigurno nećemo čekati narednih 14 godina da dođemo", poručio je Brendon sa glavne bine na simpatičnoj mješavini srpskog i engleskog, te pozdravio sve prisutne, a onda nastavio s hitom "Smile Like You Mean It".

Tokom noći publika je uživala u energičnim nastupima i dobro poznatim hitovima slavnog benda, a ako je suditi po otvaranju festivala, obožavaoce čeka vrhunska zabava i u narednim danima.

Brojna i izuzetno raspoložena publika je svaku numeru ove grupe burno ispratila, a hitovi koji su zaštitni znak tog benda - "Mr. Brigtside", "Somebody Told Me", "All These Things That I've Done", atmosferu među obožavaocima su doveli do usijanja.

Da publika u dobrom raspoloženju dočeka "The Killers" i da prepoznatljiva "Exit" energija svom silinom zapljusne zidine Petrovaradinske tvrđave svojski su se potrudile domaće legende - grupa "Van Gogh" i njujorški bend "The Teachers".

Većina obožavalaca se po završetku nastupa "The Killersa" preselila na "Guarana no sleep" festival, koji se održava prvi put, a na kom su nastupili Džef Mils, Elen Alien, "Paila Tample & Rebekah", Džejn Fitz...