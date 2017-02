Nik Kejv i "The Bad Seeds" 28. oktobra u Beogradu

BEOGRAD - Jedna od najupečatljivijih pojava svjetske muzičke scene, cijenjeni autor i izvođač, Nik Kejv nastupiće sa svojim bendom "The Bad Seeds" 28. oktobra u beogradskoj Kombank areni.

Kejv i "The Bad Seeds" održaće koncert u okviru svoje svjetske turneje na kojoj predstavljuju album "Skeleton Tree", koji se našao na prvim pozicijama brojnih svjetskih lista slušanosti, dok mu je "Guardian" dao pet zvjezdica i opisao ga kao "remek djelo ljubavi i razaranja", saopštila je Arena.

Prethodni njihov nastup u Areni proglašen je za najbolji koncert 2008. godine u Srbiji. To je bio jedan od najdužih koncerata ovog muzičara koji je trajao blizu 150 minuta pri čemu je Kejv više puta ispunjavao muzičke želje svojih fanova.

"Prvi bis trajao je oko sat vremena. Svaka sljedeća pesma raspaljivala je atmosferu, a Kejv se još više prepustio svojim ''rokerskim akrobacijama'' za mikrofonom...", izvještavali su tada domaći mediji.

Nik Kejv i "The Bad Seeds" prodali su više od pet miliona albuma širom svijeta i ostavili dubok i dalekosežan uticaj na svjetsku umjetničku scenu.

Nov album, koji će predstaviti u Kombank areni, nastajao je u periodu kada je Kejv izgubio sina i objavljen je dan nakon premijere dokumentarca novozelandskog reditelja Andrjua Dominika "One More Time With Feeling", koji svjedoči o muzičarevoj patnji i traumi.

"Bili smo na čudnom mjestu, ali ja napokon izlazim odatle i vidim svjetlost koja treperi...Dobro je ponovo svirati", izjavio je Kejv.

"Skeleton Tree" našao se na prvom mjestu slušanosti u osam zemalja.

Album je bendu donio najviše pozicije ikada na britanskoj (UK: 2) i američkoj listi slušanosti (Billbord: 27), a nedavno su nominovani za "Brit" nagradu u kategoriji "Najbolja međunarodna grupa".

"The Bad Seeds" turneju su započeli nastupima u Australiji i na Novom Zelandu, a na jesen se sele u Evropu i imaće koncerte u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj, Belgiji, Norveškoj, Švedskoj, Danskoj, Poljskoj, Češkoj, Sloveniji, Austriji, Italiji, Švajcarskoj, Grčkoj i Izraelu.

Kejv u Beograd dolazi sa svojim dugogodišnjim saradnikom, tekstopiscem Vorenom Elisom i bendom koji čine Martin Kejsi, Tomas Vajdler, Džim Sklavunos, Konvej Sevidž, Džordž Vjestica i Lari Mulins.

Prodaja ulaznica za koncert u Kombank areni počinje 17. februara.