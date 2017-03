Nikola Vranjković: Inspirišu me ljudi, njihovi životi i sudbine

Nekadašnji lider, kompozitor i tekstopisac beogradskog sastava "Block Out" Nikola Vranjković nastupiće u petak, 7. aprila, u banjalučkom KSB-u.

Vranjković je objavio samostalno album i knjigu "Za ovde ili za poneti" 2001. godine, a nakon raspada matičnog benda, mini-album i knjigu "Bremeplov" 2014. godine, kao i singlove "Fototapet" 2015. godine, "Moraćeš da naučiš da živiš sa tim" sa "Autogenim treningom" 2016. godine, i "Dve reči" takođe iz 2016. godine, koji će se naći na novom duplom albumu kojeg trenutno završava.

Ulaznice za banjalučki koncert Nikole Vranjkovića su u pretprodaji po cijeni od sedam KM, a na dan koncerta koštaće 10 KM. Zainteresovani Banjalučani karte mogu kupiti na prodajnim mjestima u KSB-u, kafe-baru "Šestica" i "Peckham pabu".

U razgovoru za "Nezavisne" Vranjković govori o banjalučkom koncertu, novim pjesmama, najavljenom albumu, kao i trenutnoj situaciji na rokenrol sceni regiona.

NN: Možete li nam reći šta spremate povodom koncerta u Banjaluci?

Vranjković: To je već uhodan program od tri sata i dvadesetak pesama. Sviramo ga poslednjih godinu dana. Publika može od nas očekivati isto što i mi od njih - da svi budemo zadovoljni kad se sve završi.

NN: Najavili ste da ćete osim pjesama "Block Outa" svirati i nekoliko novih numera koje će se naći na novom albumu? O kakvim pjesmama je riječ i možete li nam reći nešto više o novom albumu?

Vranjković: Sviraćemo uglavnom pesme koje nisu do sada bile snimljene, već su izvođene uživo, i naći će se na novom albumu, kao i puno starih, naravno. Novi album izlazi na jesen, biće podeljen u dva diska i traje oko 130 minuta.

NN: Recite nam nešto o bendu koji će vas pratiti na banjalučkom koncertu?

Vranjković: Nije to bend koji prati mene nego smo svi zajedno bend. Igrom slučaja i po zajedničkom dogovoru od pre tri godine nastupamo pod mojim imenom. Danilo Nikodinovski svira gitaru, Vladan Bozilović bubanj, Ivan Zoranović svira klavijature i gitaru, Ivan Mihajlović svira bas i ja sviram gitaru i pevam. Zadovoljstvo je sarađivati sa takvim muzičarima.

NN: Šta je za Vas najveći izvor inspiracije kada je u pitanju stvaranje novih pjesama?

Vranjković: Ljudi, njihovi životi i sudbine.

NN: Vi ste na sceni već dugi niz godina... Kako je to bilo na početku, a kako rokenrol scena regiona izgleda danas?

Vranjković: Slično izgleda. I onda i sada je bilo puno iskrenih autora i bendova. I devedesetih je bilo teško baviti se ovim poslom, i sad je. Ali nije puno lakše ni lekarima ni prosvetnim radnicima, ni rudarima, jedino što oni o tome ne pišu pesme.

NN: Naš region obiluje velikim muzičkim talentima, ipak pažnju medija i javnosti osvajaju lica koja nemaju nikakav poseban talenat. Kako Vi gledate na tu pojavu i do kada će tako da bude?

Vranjković: Nije baš da ta lica nemaju nikakav poseban talenat. To su izvođači koji imaju ogromnu publiku i ogroman talenat. Drugo je pitanje za šta su tačno talentovani? Ja se bavim rok muzikom i ne razumem se dovoljno u te druge vrste muzike, ali definitivno to nije nikakva pojava, to je odluka. Tako će da bude još dugo, to je jedino sigurno.

NN: Kakvu poruku imate za sve ljude koji planiraju da dođu na Vaš koncert?

Vranjković: Nemam nikakvu poruku. Ljudi koji dolaze na naše koncerte odlično znaju zašto su tu.