Nove pjesme Dejvida Bouvija na godišnjicu njegove smrti (VIDEO)

U utorak se navršilo godinu dana od kada je svijet napustio legendarni muzičar Dejvid Bouvi, a tim povodom je izdat njegov novi Extended Play "No Plan".

Izdavačka kuća "Columbia records" objavila je nove pjesme, koje su snimljene istovremeno kada i njegov posljednji album "Blackstar".

Novo studijsko izdanje, u formatu između singla i albuma (EP – Extended Play), sadrži četiri numere – "No Plan", "Killing a Little Time", "When I Met You" i pjesmu sa albuma "Blackstar" – numeru "Lazarus".

Osim toga, Bouvijev novi EP "No Plan" stigao je i sa muzičkim spotom za istoimenu pjesmu, koji je režirao Tom Hingston.

Legendarni muzičar preminuo je samo dva dana poslije objavljivanja albuma "Blackstar", a poslije 18-godišnje borbe sa rakom.