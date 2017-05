Švedska pop zvijezda Zara Larson objavila je na Youtubeu novi spot za pesmu "Don't Let Me Be Yours".

Spot je za samo jedan dan sakupio više dva miliona pregleda.

Pjevačica, koja je stekla svjetsku popularnost hitom "Ain't My Fault" i saradnjom sa grupom "Clean Bandit" u pjesmi Symphony, nada se da će se obožavaocima dopasti novi spot za pjesmu "Don't Let Me Be Yours".

(RTS)