Novo-stari album grupe Ramones u prodaji od 14. jula

Album “Leave Home“ grupe Ramones biće ponovo izdat za njegovu 40. godišnjicu 14. jula.

Studijski album iz 1977. godine na kojem su se nalazili klasici poput “Pinhead“, “California Sun“ i “Swallow My Pride“ biće izdat u deluks ediciji, ali će biti dostupan i u vidu običnog CD-a.

Deluks izdanje će sadržati tri CD-a/jednu ploču koja će sadržati originalan zvuk, ali remasterovano izdanje na kojem je radio audio-inženjer Ed Stasijum.

Drugi disk će sadržati neobjavljene snimke koji obuhvataju grubu mješavinu 15 pjesama snimljienih za album “Leave Home“ u Sundragon studiju u Njujorku. Takođe, na njemu će se naći pjesme “Sheena is a Punk Rocker“ i “Babysitter“ koje su bili na vezijama albuma u U.S. i U.K. nakon što je bend uklonio pjesmu “Carbona Not Glue“ odmah po izlasku albuma. Treći disk će sadržati njihov live nastup snimljen 2. aprila 1997. godine.

U deluks izdanju će se naći i knjiga sa tvrdim koricama koja sadrži priče benda koje je pisao njihov bivši menadžer Deni Filds i proizvešće se u samo 15 hiljada kopija.