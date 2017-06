OK After Party za nezaboravan provod na Tjentištu

I ove godine najvjernija publika četvrtog po redu Nektar OK Festa, imaće priliku da uživa do ranih jutarnjih sati na after partijima koji ih očekuju na OK stage-u OK kampa.

Nakon završetka programa na Jägermeister main stage-u oni najneumorniji dočekaće zoru na Tjentištu, uz puno dobre energije i pozitivnih vibracija u samom srcu festivalskog kampa.

U odličnoj atmosferi “OK After Party” ove će godine ugostiti:

30. juni – Coyote

01. juli – Banana Zvuk/Luka TBF

02. juli – Diskobajagi

Paketi ponude za boravak u OK kampu još uvijek su aktuelni i dostupni, a ako želite da vaše mjesto osigurate na vrijeme više informacija o istima potražite na www.okfest.net/rezervacije.

Kroz OK avanturu na Tjentištu Nektar OK Fest ove godine prate prijatelj festivala kompanija m:tel, zvanični telefon festivala Huawei P10 i Addiko Bank, banka partner festivala.