OK Summer Stage novitet "OK festa"

Muzički festival "Nektar OK fest" najavljuje nove sadržaje koji će svim posjetiocima NP Sutjeska od 30. juna do 2. jula priuštiti ljeto za pamćenje.

Nova bina OK Summer Stage, koja će se nalaziti na fenomenalnoj lokaciji pored bazena na Tjentištu, svima onima koji tokom dana uživaju u kupanju i sunčanju pružiće novo iskustvo festivalskog provoda.

"Svim posjetiocima našeg festivala OK Summer Stage pružiće novo iskustvo uz nastupe poznatih DJeva, među kojima su Nebs Jack, G. Edd, After Affair, DJ Soole, Audio InFunktion, Zlijay i Marakoon", istakla je Karolina Karalić, portparol "OK festa".

Karalićeva dodaje da će nakon dnevnih zabava na OK Summer bini posjetioci moći uživati i u nastupima regionalnih muzičkih zvijezda u OK kampu.

"Na ovoj bini će nastupati sastavi 'Straight Jackin', 'Justin's Johnson', 'Kanda, Kodža i Nebojša', EPLAY, 'Zoster' i 'Deca loših muzičara'", dodala je Karalićeva.

Svi posjetioci ovogodišnjeg "OK festa" dnevno zagrijavanje moći će da nastave i na Jägermeister bini, koja će ugostiti "Del Arno Band", Josipu Lisac, kao i bendove "Disciplin A Kitschme", TBF, "Psihomodo pop", "Van Gogh", "Let 3", "Urban & 4" i "Dubioza kolektiv".

"Ono što 'OK fest' definitivno i ove godine može garantovati jeste odlična zabava i atraktivni sadržaji uz najbolje regionalne izvođače, koji će, sigurni smo, i ove godine dovesti veliki broj ljubitelja dobrog zvuka i zabave iz BiH i regiona", istakla je Karalićeva.

Kada su u pitanju smještajni kapaciteti za ovogodišnji "OK fest", nakon isteka "first minute" ponude, paketi za boravak u OK kampu i dalje su na raspolaganju svim posjetiocima koji žele da najljepše trenutke ovog ljeta provedu sa prijateljima u predivnom prirodnom ambijentu NP Sutjeska.

"Od 1. aprila, prema važećim cijenama, boravak u OK kampu uz prisustvo svim programima, sadržajima i koncertima unutar festivalske zone na Tjentištu iznosi 30 KM. Ako vam je uz ovo potreban i prevoz iz jednog od većih gradskih centara u BiH, izaberite paket III (OK kamp + prevoz) po cijeni od 70 KM. U ponudi ostaju i posebni paketi 'Avantura za 5! OK kamp prijatelj' kamp mjesto 4+1', koji se prodaje po cijeni od 120 KM ili paket 'OK fest III' koji podrazumijeva kamp mjesto, prevoz/4+1 za 280 KM", naglasila je Karalićeva.

Dodatne informacije o paketima ponude "OK festa" svi zainteresovani posjetioci mogu pronaći na zvaničnoj internet stranici festivala www.ok.fest.net/rezervacije. Prijatelj ovogodišnjeg "Nektar OK festa" je kompanija "M:tel".