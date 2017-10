Objavljena lista nominiovanih za Rock 'n' Roll Hall of Fame

Bon Džovi, Nina Simon i Rage Against the Machine nalaze se među imenima koja su nominovana da sljedeće godine uđu u Kuću slavnih rock 'n' rolla.

Nominacija obuhvata 19 imena. O pobjednicima će odlučivati žiri sastavljen od preko stotinu istoričara muzike i ljudi iz svijeta muzičkog biznisa, kao i svi dosadašnji članovi Rock'n'roll Hall of Fame-a. Do decembra bi lista nominovanih trebala biti svedena na svega pet imena, prenosi magazin Time.

Pet odabranih umjetnika biće primljeni u Kuću slavnih na svečanosti u Klivlendu u aprilu 2018.

Na trenutnoj listi nominovanih za ulazak u Kuću slavnih rock'n' rolla se, između ostalih, nalaze Bon Džovi, Kejt Buš, The Cars, Depeche Mode, Dire Straits, Eurythmics, Judas Priest, Radiohead, Rage Against the Machine, Nina Simon, The Zombies, LL Cool J. i drugi.

(N1)