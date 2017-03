Odlična zabava uz sjajne izvođače i ovoga ljeta na Tjentištu

Ljubitelje zabave, avanture, prirode i odlične muzike i ovoga ljeta očekuje odličan provod na Tjentištu. Četvrti po redu „Nektar OK Fest“ koji će se održati od 30. juna do 02. jula ugostiće najveća imena regionalne muzičke scene.

U neponovljivom prirodnom ambijentu NP Sutjeska publiku očekuju fenomenalni... „Del Arno Band“ – „Josipa Lisac“ – „Disciplin A Kitschme“ – „TBF“ – „Psihomodo Pop“ – „Van Gogh“ – „Let 3“ – „Urban & 4“ – „Dubioza Kolektiv“ – „Straight Jackin“ – „Justin's Johnson“ – „Kanda, Kodža i Nebojša“ – „E-PLAY“ – „Zoster“ – „Deca loših muzičara“

Ono što ovaj festival izdvaja od drugih, osim jedinstvenog ambijenta, svakako su raznovrsni sadržaji koji posjetiocima boravak na festivalu čine nezaboravnim. I ove godine organizatori će se potruditi da publika osim u bogatom muzičkom programu uživa i u ostalim interesantnim aktivnostima, kao što su: rafting, planinarenje, panel diskusije, te projekcije evropskih i svjetskih filmskih ostvarenja, koje realizujemo na OK cinema stage-u.

Za sve one koji ne žele da propuste šarenilo sadržaja koje ih očekuje na ovogodišnjem Nektar OK Festu, već sada su u first minute ponudi naši „OK paketi“ o kojima više informacija možete potražiti na zvaničnoj stranici festivala - http://www.okfest.net/rezervacije/ .

Ne propusti odličan provod koji te i ovoga ljeta čeka u NP Sutjeska, osjeti magiju prirode i jedinstveni spoj avanture i zabave… #budiOK dođi na Tjentište.