Orthodox Celts 11. marta u banjalučkom KSB-u!

Nakon dvije godine u banjalučki KSB ponovo stiže beogradski bend "Orthodox Celts" i to 11.marta a u okviru promocije novog šestog studijskog albuma „Many Mouths Shut"!

Šesti po redu studijski album Beogradskih Kelta dolazi posle deset godina studijskog zatišja, a produkcijska palica pripala je Dejanu Laliću.

"Ovaj album je jedinstven po mnogo čemu, dolazi u godini u kojoj imamo mnogo razloga za slavlje, ali ništa od svega toga ne može da se uporedi sa činjenicom da je ovo pravi Orthodox Celts album u punom smislu tih reči. Tu prvenstveno mislim na to da smo sami uradili gotovo sve i da smo ovo mi danas, sada i ovde, od prvog do poslednjeg tona, od prvog do poslednjeg stiha” pojašnjavaju članovi benda.

Fenomenalni omot albuma uradio je veliki Walter Venturi (Sergio Bonelli Editore), jedan od najboljih svetskih strip crtača."Posebnu zahvalnost dugujemo našim fanovima i prijateljima koji su iz prvih redova na koncertima uskočili u studio i zajedno sa nama horski otpevali prateće vokale." - objasnio je Aca Celtic.

Album je izašao za lable O'Celts Records.

Ulaznice će u pretprodaji koštati 7KM, a na dan koncerta 10KM.

Prodajna mjesta: KSB, Peckham Pub i caffe Šestica.