"Orthodox Celts": Od nas se uvek očekuje više, bolje, originalnije

Beogradski bend "Orthodox Celts" nastupiće u Klubu studenata Banjaluka (KSB) 11. marta, a poznata grupa će ovom prilikom publici predstaviti novi album "Many Mouths Shut".

Šesti studijski album beogradskih "Kelta" dolazi poslije 10 godina studijskog zatišja, a produkcijska palica pripala je Dejanu Laliću Laletu. U razgovoru za "Nezavisne novine", Lale i frontmen benda Aca Celtic govore o najavljenom nastupu pred banjalučkom publikom i predstavljanju novog albuma. Ulaznice za koncert poznate grupe su u pretprodaji po cijeni od sedam KM, a na dan koncerta će koštati 10 KM. Prodajna mjesta su KSB, "Peckham Pub" i kafe "Šestica".

NN: Možete li nam reći šta spremate za banjalučku publiku povodom najavljenog koncerta?

Lale: Trenutno smo u fazi usviravanja novih pesama i pošto smatramo da nam je novi album prosto fenomenalan, potrudićemo se da ubacimo na set-listu što više novih pesama, ali da publiku nikako ne uskratimo ni za one koje se prosto moraju svirati. Mislim da publika na svakom našem koncertu dobije "The Best of Orthodox Celts", pa će tako biti i ovaj put.

NN: Često ste gosti u našem gradu, kako biste opisali našu publiku?

Lale: Po meni relativno često, nekada smo dolazili mnogo češće. Pamtim koncert na Kastelu kada je pljusnula kiša i kako je publika zajedno s nama bila mokra, ali je ostala do kraja koncerta. Mislim da Banjaluka ima sjajnu koncertnu publiku i zato uvek rado dolazimo, ali mislim i da toj publici fale dobri klubovi sa dobrom živom svirkom.

NN: Nedavno ste objavili novi singl "I Wish You The Very Worst"? Možete li nam reći nešto više o singlu?

Aca Celtic: Sam naslov albuma je, u stvari, deo stiha iz pesme "One/Milk&Honey", a u celini glasi: "Many Mouths Shut For The Things To Be Said". I to je suština cele priče. Mnogima su usta zapušena silom, ali i mnogi sami sebi zapušavaju usta ne želeći da "talasaju", a ta usta onda ostaju zatvorena za "stvari koje treba da budu izrečene". Lažna istorija, lažna sadašnjost i, sva je prilika, lažna budućnost - to je sve što nas čeka, a maske nikako da padnu do kraja iako dobro znamo ko se iza njih krije. I svi i dalje ćute! Ovo je, sa naše strane, konačan literarni obračun sa svim prevarantima i lažovima, koji su dobrom delu ovog naroda iščupali dušu i lažnim obećanjima ih pretvorili u ovce. Žao mi je, "gospodo", ja ne pristajem da budem ovca. Ja sam vuk! I želim vam sve najgore! To je poruka svim licemerima! Bili oni političari, biznismeni, zvezde, "viajpijevi", ili bilo koja druga vrsta nabeđenih i umišljenih veličina, koji žive na grbači drugih, a održavaju se na gluposti i strahu tih na čiji račun žive. Ali, nemojte da mislite da se ova pesma obraća samo njima. Koliko nas je nekada u životu za nekoga ko je zaslužio pomislilo "Ma, želim ti sve najgore!", a nikada nije to izgovorilo, pa je ovaj nastavio da vam se beskrupulozno smeje u lice? Dakle, svi prst na čelo i nemojte da ćutite i zatvarate usta kad želite nešto da kažete.

NN: Prvi put ste uradili spot kao animaciju. Kako ste se odlučili na ovaj potez?

Lale: Upoznali smo Unu Isailović i dopale su nam se njene animacije. Pesma "I Wish You The Very Worst" je bila idealna za animaciju, u protivnom ne znam kako bismo snimili spot koji bi adekvatno dočarao pesmu. Bilo bi zaista jako teško.

NN: Možete li nam reći nešto više o novom albumu?

Lale: Svaki naš album donosi nešto novo, pa tako i ovaj. S obzirom na to da smo prvi bend u ovom delu sveta koji je počeo da svira irski folk, od nas se uvek očekuje više, bolje, originalnije. Svaki album je nekako drugačiji i priča za sebe. Za "Orthodox Celts" ne postoji copy - paste opcija. Mislim da smo produkcijom na ovom albumu postigli ono što imamo uživo, a to je energija koju svako od nas ponese sa koncerta svojoj kući. Mi smo vrlo ponosni i veoma zadovoljni albumom!

NN: Novi album dolazi nakon dugogodišnje pauze... Možete li nam reći zašto je kreativna pauza trajala toliko dugo?

Aca Celtic: Dugo je vrlo relativan pojam. Sa naše tačke gledišta 10 godina je proletelo, a mi nikada nismo sedeli i ne radili baš ništa. Stalno smo koncertno aktivni i na kraju krajeva stalno smo u pokretu, i kreativnom i fizičkom. Što se nas tiče, album je izašao baš kad je i trebalo jer smo zaključili da zadovoljava sve naše standarde, koje sami sebi postavljamo, bez ikakve presije u bilo kom pogledu, pa i vremenskom.

NN: Omot albuma uradio je Valter Venturi (Sergio Bonelli Editore), jedan od najboljih svjetskih strip crtača. Kako je došlo do ove saradnje?

Aca Celtic: Nikad bolje i nikad lakše nisam sarađivao ni sa kim. Ispostavilo se da i Moreno Buratini i Valter Venturi znaju za "Kelte" i da su nas čak gledali i slušali u Italiji, pa je i sama saradnja protekla u fazonu: "Je l' bi nam nacrtao omot za album?" - "Naravno!". I opet se pokazalo da sam u pravu kad tvrdim da su najveće zvezde, koje se osećaju ostvarenima u domenu u kom deluju, u stvari najbolji ljudi, toliko čvrsto stoje s obe noge na zemlji, kao stene, da ni najjači uragan ne može da ih pomeri. Tako i Valter -veliki crtač i još veći čovek.

NN: Kakvi su planovi kada je u pitanju promocija novog studijskog izdanja?

Lale: Koncertne promocije kreću u martu. Iskreno, jedva smo čekali da podelimo album sa publikom i krenemo da sviramo nove pesme. Potrudićemo se da uradimo još koji video-spot jer postoje pesme koje to baš zaslužuju.

NN: Kakvu poruku imate za Banjalučane koji dolaze na vaš koncert?

Lale: Mart je idealno vreme za prelazak sa kuvanog vina na pivo, a naš koncert idealno mesto!