Pet najskupljih muzičkih spotova svih vremena

Nekim muzičarima spot predstavlja način da jednostavno privuku ljude da kupe ili daunluduju njihov album, dok su neki drugi umjetnici videu koji prati njihovu muziku posvetili mnogo više pažnje i na njega potrošili mnogo više novca.

Najskuplji spotovi u istoriji još uvijek su oni snimljeni '80.-ih i '90.-ih godina, vjerojatno zbog toga što je cijena produkcije niža, pa je danas mnogo lakše snimiti neke ekstravagantne scene.

Zanimljivo je da se na spisku pet najskupljih spotova nalazi samo troje ljudi: Madona, Majkl Džekson i Dženet Džekson. Oni su u spotove mnogo ulagali, ali su od njih napravili djela koja mnogi i danas pokušavaju da kopiraju.

5. Majkl Džekson: "Black or White" - 7,2 miliona dolara

Džekson je bio pionir u stvaranju video spotova, a volio je i da njegovi spotovi budu kratki filmovi. To su i bili. Spot za "Black or White" snimljen je 1991. godine. Originalna verzija traje 11 minuta, a tada je koštao vrtoglavih 4 miliona dolara. Bio je to prvi singl sa albuma "Dangerous" i morao je da ostavi trag. Televizijsku premijeru je imao istovremeno u 11 zemalja svijeta, i tada ga je navodno gledalo 500 miliona ljudi.

4. Madona: "Bedtime Story" - 8 miliona

Singl, kao ni cijeli album "Bedtime Stories" nije postigao mnogo veliki uspjeh te 1994. godine. Spot je djelimično snimljen u futurističkom maniru, Madona je mijenjala izgled nekoliko puta, pa se pojavljuje i kao trudnica iz čijeg stomaka izlaze bijele golubice. Koautorka pjesme je bila Bjork, što se čuje u singlu, a njen uticaj može da se vidi i u spotu.

3. Madona: "Die Another Day" - 8,3 miliona

Za istoimeni Bond film iz 2002. godine, u kome je imala sporednu ulogu, Madona je snimila glavnu pjesmu. U spotu se Madona pojavljuje u ulozi Bonda. On obiluje scenama iz filma, ali su neki novi kadrovi snimljeni sa glumcima. Takođe, postoje i scene u kojima se Madona bori sama sa sobom, na šta je vjerovatno otišlo dosta novca. Tada se radilo o ukupnom iznosu od 6,1 miliona dolara, što danas iznosi oko 8,3 miliona. Iako je neki nazivaju najgorom Bond pjesmom ikada, spot je bio nominovan za Gremi.

2. Madona: "Express Yourself" - 9,8 miliona

Davne 1989. godine ovo je bio najskuplji video ikada snimljen. Madona je bila jedina koja je uspjela da potroši pet miliona na jedan spot. Video je režirao Dejvid Finčer, danas slavni reditelj nominovan za Oskara za filmove "Neobičan slučaj Bendžamina Batona" i "Društvena mreža".

1. Majkl Džekson i Dženet Džekson: Scream - 11,2 miliona

Najskuplji spot svih vremena je spot za pjesmu "Scream" Majkla i Dženet Džekson snimljen 1995. godine. Riječ je o spotu u kome su brat i sestra u svemirskom brodu, zabavljaju se, ali su istovremeno i ljuti zbog načina na koji ih mediji tretiraju. Raskošna produkcija tada je koštala sedam miliona dolara, dok se, uz inflaciju, ta cijena danas kreće oko 11,2 miliona dolara.