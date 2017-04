Pjesma Eda Širana sa imenima 238 fudbalera

Ovakvu verziju pjesme Eda Širana "Shape of You" definitivno nismo očekivali ali, neke stvari se jednostavno dese i ne možete da ih predvidite.

Ne morate da budete fudbalski znalac da bi ovo cijenili, iako je bolje tako.

Ali 238 fudbalskih imena sasvim odgovaraju ovoj melodiji.

I ide ovako “The club isn’t the best place to find a lover / So the bar is where I go,” uz “Damijen Daf, Izet, Kin, Džordž Best, Peter Ndlovu, Le So, Lampard, Sanogo, Kerol, Vasel, Atsu, Gradel, Dunga, Song, Rejes, Song, Fiš, Defo.”

Dakle, ako prepoznajete bar neka od ovih imena, možda je vrijeme da krene nova moda sa pjesmama i globalno ludilo fanova.

Jedno je sigurno! U ovoj pjesmi će uživati fudbalski fanovi