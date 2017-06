Počinje još jedno nezaboravno muzičko ljeto

Ljubitelji muzike, ali i prirode, vjerovatno su najsrećniji u ovo doba godine, kada svoje omiljene izvođače, bendove i DJ-eve mogu da slušaju na otvorenom.

Kako je počela sezona muzičkih festivala u regionu i šta će sve moći da čuju i dožive oni koji se odluče da posjete praznike muzike kod nas i u susjednim zemljama otkrivamo u nastavku teksta.

"Kastel Rock Fest" - Banjaluka

Tokom 12. "Kastel Rock Festa 2017", koji na tvrđavi Kastel u Banjaluci počinje večeras, gradom na Vrbasu odjekivaće zvuk najboljih regionalnih rok izvođača.

Festival će trajati tri dana, a publici na Kastelu će se prvo predstaviti Toni Cetinski, Kiki Lesendrić i "Piloti" te grupa "Vatra".

Drugi dan festivala nastupaju "Bajaga i Instruktori", "Urban & 4", "Let 3", a trećeg dana rok slavlje na Kastelu nastaviće "Parni valjak" i "Neverne bebe".

"INmusic" festival - Zagreb

"INmusic" festival održaće se od 19. do 21. juna 2017. godine na zagrebačkom jezeru Jarun. Na ovom festivalu nastupiće sastavi "Kings of Leon", "Arcade Fire", "Alt-J", Kasabian, Michael Kiwanuka, Flogging Molly, Darko Rundek, "Slaves", "Repetitor", "Orchestra Baobab", "Booka Shade", "Danko Jones", "Public Service Broadcasting" i mnogi drugi.

Brojna priznanja stranih i domaćih medija, prekrasna lokacija, te kontinuiran rast kvaliteta programa i sadržaja neki su od faktora koji su uticali na veliki uspjeh "INmusic" festivala, čije je nadolazeće 12. izdanje rasprodato daleko prije početka festivala. Samo u festivalskom kampu očekuje se između 12.000 i 15.000 noćenja.

"OK fest"- Tjentište

Festival za mlade "OK fest" je muzički događaj koji svojim ciljem, programom i sadržajima nastoji da vrati stari sjaj Nacionalnom parku Sutjeska i postane jedan od značajnijih regionalnih festivalskih događaja. Publiku na ovogodišnjem festivalu očekuju "Del Arno Band", Josipa Lisac, "Disciplin A Kitschme", TBF, "Psihomodo pop", "Van Gogh", "Let 3", "Urban & 4", "Dubioza kolektiv", "Straight Jackin", "Justin's Johnson", "Kanda, Kodža i Nebojša", E-PLAY, "Zoster" i "Deca loših muzičara". Ono što ovaj festival izdvaja od drugih, osim jedinstvenog ambijenta, svakako su raznovrsni sadržaji koji posjetiocima boravak na festivalu čine nezaboravnim. "OK fest" traje od 30. juna do 2. jula.

"Exit" - Novi Sad

Do "Exita" je ostalo još manje od mjesec dana, a već je popunjeno 80 odsto kapaciteta. Festival se održava od 5. do 9. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi, a ove godine u Novi Sad stižu gosti iz oko 70 zemalja svijeta, sa svih kontinenata. Ogromno interesovanje vlada za nulti dan i koncertni spektakl grupe "The Killers".

I britanska senzacija "Years & Years", koja je brzinom svjetlosti osvojila svijet, potvrdila je nastup na glavnoj bini "Exita". Publika će moći da čuje belgijsku superzvijezdu Lost Frequencies! Njegovi hitovi "Are you with me" i "Reality", koji broje stotine miliona YouTube pregleda, osvojili su većinu najvažnijih evropskih top-lista. Na "Exitu" će, između ostalih, nastupiti i Liam Galager, Robin Shulz, Hardwell, Rag'n'Bone Man, Duke Dumont.

"Sea Dance" - Budva

Četvrto izdanje "Sea Dance" festivala će se održati od 13. do 15. jula. Britanska soul zvijezda i jedan od najtraženijih muzičara današnjice Džon Njuman nastupiće 13. jula na plaži Jaz i prirediti nezaboravan koncert već na otvaranju ovogodišnjeg festivala. Dan kasnije nastupiće jedan od najvećih producenata i disk džokeja svih vremena Fatboy Slim. Na festivalu će 15. jula nastupiti jedan od najprepoznatljivijih muzičara - Šon Pol. Istog dana nastup će imati i zvijezda u vrtoglavom usponu i tvorac megahita "Feel" DJ Mahmut Orhan. Pravu uvertiru u veliku žurku pred nastup svjetskih zvijezda na plaži prirediće beogradski rege bend "Irie FM", zatim "Atheist Rap", hip-hop trio "Bad Copy", domaćini "Sea Dance" festivala kotorski tandem "Who See", a pravo s "Exita" na Jaz ove godine stiže i kultna "No Sleep" bina, čiji program predvode neka od najuzbudljivijih imena svjetske andergraund scene Etapp Kyle, Max Kobosil, Amelie Lens, Denis Horvat, South London Ordnance, Space Dimension Controller, uz brojne regionalne i domaće izvođače.

"Demofest" - Banjaluka

"Demofest", koji će od 20. do 22. jula biti održan na banjalučkoj tvrđavi Kastel, ove godine slavi svoje jubilarno 10. izdanje. Hedlajneri revijalnog dijela programa su Rudimental DJ set, Marki Ramon, Ki-Mani Marli, "Freemasons", Funkerman, "Dubioza kolektiv", kao i Edo Maajka, "Bad Copy", "Lačni Franz" i "Projekt rakija". Zasviraće i prošlogodišnji pobjednici "Seine", "Letarg" i "Degeneza", a za lokalnu podršku biće zaduženi "Sopot", "Shanghai Street Fight" i "Važno obavještenje".

Muzički festival, u saradnji sa banjalučkim Studentskim centrom "Nikola Tesla", organizovaće smještaj za sve zainteresovane posjetioce u novoizgrađenom četvrtom paviljonu.

"Nektar Fresh Wave" - Banjaluka

"Nektar Fresh Wave" je najveći festival elektronske muzike u Bosni i Hercegovini, koji će se 10, 11. i 12. avgusta 2017, šestu godinu zaredom održati u ambijentu tvrđave Kastel. Na tri festivalske bine publici će biti predstavljeni neki od najpoželjnijih izvođača elektronske, ali i hip-hop muzike iz svijeta i regiona, uključujući imena poput: Dubfire, James Zabiela, Mahmut Orhan, Carlo Lio, Jon Rundell, Shaded, Lexlay, Siniša Tamamović, Mladen Tomić, Joma Maja, Nebs Jack, DJ Woodie, Bvana, Prti Bee Gee, Smoke Mardeljano, "Kandžija i Gole žene", "Brutal protest" i mnogi drugi.

Posebna dimenzije zabave je svakako FWF kamp, koji će biti smješten na tvrđavi Kastel, pored rijeke Vrbas.