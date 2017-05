Pogledajte kako izgleda zvuk klavira

Šanon Novak, umjetnik koji dolazi sa Novog Zelanda, predstavio nam je 12 klavirskih nota naslikanih na platnu.

Koristeći uređaj koji se zove CymaScope, Novak je zajedno sa svojim timom uspio da snimi 12 zvukova klavira, koji su, uprkos dosadašnjem mišljenju, sferični a ne valoviti.

“Uvijek me fasciniralo pretvaranje nevidljivog u vidljivo, a pogotovo, prikaz zvuka kroz boje i geometrijske forme. Korištenje cymatic tehnologije nam može pomoći pri edukaciji pojedinaca o povezanosti zvuka, boje i geometrijske forme”, Izjavio je Šanon.

Po prvi put u istoriji, note klavira su vidljive. Pažljivo snimljene, jedna po jedna, a zatim pohranjene u CymaScope instrument i napokon zabilježene kao HD video.

Muzika je, u apsolutnom smislu, nevidljiva geometrija, niz nježnih frekvencija koje se uklapaju jedne s drugima. Magija koja nam izaziva najsnažnije emocije.

Do sada, muzika je komunicirala sa nama samo putem zvuka, ali sada napokon je možemo i vidjeti. A koga drugog izabrati za bogati prikaz zvuka, nego Pink Floyd i njihovu pjesmu “Welcome to the Machine”.