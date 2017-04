Pogledajte novi Zaynov spot

Zayn je predstavio novi spot za svoj hit "Still Got Time", koji je za samo nekoliko sati prikupio skoro pola miliona pregleda.

Pojedini nisu očekivali ovakav video za ovupjesmu.

Nadali su se lepršavijem, ljetnjem videu, u fazonu leškarenja Kelvina Harisa i Džona Njumana u spotu "Ole“.

Međutim, ono što nas je dočekalo ovog jutra u upravo predstavljenom spotu je nešto posve drugo. Zayn je odlučio da šeta ivicom, a fanovi su vrlo brzo izvukli najzanimljivije detalje iz spota:

Zayn, partying, nipples, sex, a crocodile and a monkey, what more do you need. Watch the #StillGotTimeVideohttps://t.co/YIXBFtKx6w