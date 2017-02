Pol Mek Kartni i Ringo Star u zajedničkom muzičkom projektu

LONDON - Nekadašnji članovi Beatlesa Pol Mek Kartni i Ringo Star nakon sedam godina ponovno udružuju snage na zajedničkom muzičkom projektu.

Mek Kartni će na najnovijem Starovom albumu svirati bas gitaru, što je medijima potvrdio portparol Ringa Stara. Producent jegovog zadnjeg abluma Brus Sugar na Facebook stranici objavio je fotografiju s nekadašnjim Beatlesima u studiju, napisavši da je proveo 'prekrasan dan'. Muzičarima će se u studiju pridružiti i gitarist grupe 'Eagles' Joe Walsh, prenosi Hina.

Riječ je o prvoj saradnji dvojice slavnih muzičara nakon 2010. kada je Mek Kartni svirao bas gitaru na Starrovu albumu 'Y Not', tačnije u pjesmi 'Peace Dream' te pjevao u pjesmi 'Walk With You'. Još nije objavljen naziv novog albuma.

'Hvala što si došao i odsvirao odličan bas. Volim te stari, mir i ljubav', napisao je bivši bubnjar Beatlesa na Twitteru ispod fotografije s Mek Kartnijem. Od slavne četvorice danas su živi Mek Kartni i Star.

Džon Lenon je ubijen 1980. u Njujorku, a Džordž Harison je umro od raka 2001.