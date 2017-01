Poslušajte najveće hitove Mikija Jevremovića (VIDEO)

Miki Jevremović preminuo je danas u Beogradu a iza sebe je ostavio bogatu karijeru i vanvremenske hitove.

U karijeri dugoj 50 godini učestvovao je na mnogim domaćim festivalima, sarađivao je sa mnogim poznatim kompozitorima u zemlji i inostranstvu.

Njegove ploče, kasete i diskove prodane su u više od 15 miliona primjeraka.

Studirao je mašinstvo, ali je ljubav prema muzici ipak pobijedila pa je napustio fakultet.

Jednom prilikom, Miki je ispričao anegdotu koja se desila baš pred junski ispitni rok, kada je trebalo da bira da li će izaći na ispit ili otići na turneju.

"Profesor je pitao da li će neko polagati u junu. Svi su spustili glave, pošto je to bio jako težak ispit. Onda je profesor pitao: 'A ti, Jevremoviću?'. Ja mu odgovorim kako je baš u vreme ispitnog roka biciklistička trka. On me gleda začuđeno, a ja mu objasnim da će u svakom gradu u kom se završi jedna etapa trke uveče biti koncert i da ću ja tamo, između ostalih, pevati. I tako, nikad nisam položio Fluide, jer moj izbor je bila muzika", rekao je Jevremović tada u intervju jednom beogradskom listu.

Pored muzike, volio je i šah, te je učestvovao na brojnim turnirima. Najveći uspjeh mu je remi sa svjetskim prvakom Anatolijem Karpovom

Neki od njegovih najvećih hitova su „Ako jednom vidiš Mariju“, „S kim si sada kad je tužno vreme“, „Pesnikova gitara“, „Grkinja“, „Lihnida“ i „Neka toče staro vino“, "Crni kofer i gitara", "Muzika nek svira samo za nju" i mnoge druge.

Snimio je i duet sa kćerkom Jelenom Jevremović, pjesmu "Ljubav po sebi je greh".

U nastavku poslušajte neke do njegovih najpoznatijih pjesama.

