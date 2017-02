Poslušajte novi singl Alesa (AUDIO)

Dvadesetpetogodišnji DJ iz Stokholma Aleso je odlučio da 2017. godinu započne u velikom stilu – izdavanjem novog singla "Falling", prvog nakon prošlogodišnjeg "Take My Breath Away".

Vokal na ovoj pjesmi je pozajmila pjevačica Kinda Ingroso, a ukoliko vam se prezime čini poznatim, to je zato što je Kinda supruga Alesovog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Sebastijana Ingrosa.

Aleso i Kinda zajedno čine odličnu kombinaciju – krajnji rezultat ove saradnje je haus pjesma koja podsjeća na neke od prošlogodišnjih ljetnjih hitova, ali opet dovoljno je svježa da u toku zimskih mjeseci "zagrije“ podijume klubova, navodi "Universal music".

S obzirom na vrlo dobar uspjeh koji je Aleso postigao svojim debitantskim albumom Forever koji je sa lakoćom završio u top 40 albuma u Velikoj Britaniji i SAD, očekuje da će i ovim singlom nastaviti da niže uspjehe i visoke pozicije na svjetskim muzičkim listama.

Aleso se trenutno nalazi na svjetskoj turneji, između ostalog, nastupiće kao glavni izvođač na festivalu "Ultra music“ u Majamiju, "EDC“ u Meksiku i "Euforia“ u Teksasu.

Takođe, Aleso je nastupao na turneji "MDNA“ pjevačice Madone, koja ga je lično pozvala i opisala riječima "sljedeća velika stvar u dens muzici“.

(Universal Music)