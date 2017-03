Preminuo Čak Beri

Jedan je od najuticajnijih muzičara u istoriji rokenrola Čak Beri (Chuck Berry) preminuo je u 90. godini, saopštila je policija američke savezne države Misuri.

Jedan od pionira rokenrola pronađen je mrtav "u vreme ručka u subotu", piše BBC.

Iz policije navode da su dobili poziv oko 12.40 po lokalnom vremenu, da su u kući zatekli čoveka koji nije davao znake života, kao i da su pokušali da ga spasu, ali da je on proglašen mrtvim u 13.26.

Takođe, navodi se da je Berijeva porodica zamolila za privatnost "u trenutku žalosti".

Karijera Čaka Berija trajala je više od sedam decenija. "Gardijan" navodi da je legendarni gitarista spojio bluz i sving u fenomen ranog rokenrola. Bio je najvažnija figura rokenrola tokom pedesetih pored Elvisa Prislija. Korišćenjem gitarskih soloa napravio je veliki uticaj na kasniju rok muziku.

Među njegovim najvećim hitovima ističu se "Roll Over Beethoven", "Rock and Roll Music", "Maybellene" i Johnny B. Goode" koja je je jedna od najobrađivanijih pesama u istoriji muzike. Toliko je popularna da je i Marti Mekflaj izvodio u "Povratku u budućnost".

Nagradu Gremi za životno djelo dobio je 1984. godine i jedan od prvih ljudi koji su postali članovi Rokenrol kuće slavnih 1986. godine. Tri puta je bio u zatvoru.

Prošle godine izjavio je da će izabaciti prvi album nakon četiri decenije.

Rođen je 18. oktobra 1926. godine u Sent Luisu.

Odrastao je u porodici srednje klase, a gitaru je u ruke prvi put uzeo 1926. godine. Kao tinejdžer je uhapšen zbog pokušaja krađe i tri godine je zbog toga proveo u popravnom domu.

Nakon toga radio je u fabrici u Dženeral motorsu.

Muzici se u potpunosti vratio tokom pedesetih kada je sa bubnjarom Ebijem Hardingom i klavijaturistom Džonijem Džonsonom formirao trio. Sa njima se probijao kroz noćne klubove u Sent Luisu, a u isto vreme radio je kao frizer.

Jedna od ključnih godina za njegovu karijeru bila je 1955. kada je upoznao bluz muzičara Mudija Votersa (Muddy Waters) i producenta Leonarda Česa u Čikagu. Tokom te decenije snimio je neke od svojih najvećih hitova među kojima su Roll Over Beethoven, Johnny B Good, Maybellene i School Day.

Njegova muzika imala je veliki uticaj na brojne muzičare, kao i na čitav rokenrol.

"Ukoliko biste morali da rokenrolu date neko drugo ime mogli biste da ga nazovete Čak Beri", izjavio je jednom Džon Lenon.Uhapšen je 1959. godine u Sent Luisu i optužen da je prevozio 14-godišnju devojčicu preko saveznih granica u SAD.

Osuđen je dve godine kasnije nakon što je prva presuda poništena zbog rasnih uvreda sudije i proveo je 20 mjeseci u zatvoru. Njegovi prijatelji su posle toga izjavljivali da je to iskustvo veoma promenilo.

Na zahtev bivšeg predsednika SAD Džimija Kartera Čak Beri je 1. juna 1979. godine nastupao i u Bjeloj kući.

Dokumentarni film Hail! Hail! Rock 'n' Roll sa koncerta povodom Berijevog 60. rođendana koji su organizovali Kit Ričards, Erik Klepton, Eta Džejms, Džulijan Lenon i Robert Krej snimljen je 1986. godine.

Tokom tog koncerta Beri je svirao Gibson ES-355 gitaru, luksuznu verziju ES-335 koju je koristio na turnejama tokom sedamdesetih.

Novih problema sa zakonom imao je tokom devedesetih kada ga je nekoliko žena tužilo da je postavio video kamere u ženskom toaletu restorana koji je posjedovao. Beri je tada tvrdio da je to uradio da bi uhvatio radnika za kojeg je sumnjao da krade iz restorana. Sud ga nikada nije proglasio krim, ali je Beri postigao sporazum sa 59 žena. Njegov biograf Brus Peg izjavio je jednom da je Berija to koštalo 1,2 miliona dolara plus pravni troškovi.

Na turneju po Evropi išao je 2008. godine. Na svoj devedeseti rođendan objavio je da će 2017. izbaciti svoj prvi album još od Rock It albuma iz 1979. godine.

Njegova deca Čak Beri Mlađi i Ingrid koje Beri naziva "The Bluberry Band" dio su albuma nazvanog jednostavno "Chuck".

Posvećen je njegovoj supruzi Temeti Beri sa kojoj je 68 godina bio u braku.