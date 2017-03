Prije 23 godine održan posljednji koncert Nirvane (VIDEO)

Pet sedmica prije nego što je tijelo muzičara Kurta Kobejna pronađeno u njegovoj kući u Sijetlu, njegov bend Nirvana je održao posljednji koncert. Bilo je to 1. marta 1994. godine u Minhenu.

Prema Antiquiet, prije nego što će članovi benda doputovati u Minhen, Kobejn je dobio bronhitis koji je bio posljedica „surovosti“ evropske turneje. Na bini je djelovao kao da sve ide glatko, počeli su sa obradom pjesme ‘My Best Friend’s Girl’, ali nakon nekoliko pjesama, odnosno tokom izvođenja pjesme „Come as you are“, nestalo je struje.

Basista Kris Novoselić je na sceni rekao da „neće svirati večeras jer su njihove karijere na izmaku“.

„Mi smo na izlazu. Grandž je mrtav, Nirvana je gotova. Naš sljedeći album biće hip-hop“, šalio se Novoselić sa publikom. Ipak, ispostavilo se da su te rečenice bilo proročanske.

Nakon kraćeg vremena, struja se vratila, a bend je nastavio gdje je stao. Koncert su završili pjesmom „Heart-Shaped box“. Koncert, koji je trajao 80 minuta, bio je najkraći na čitavoj turneji.

Nirvana je otkazala ostatak turneje zbog Kobejnovog zdravstvenog stanja, a on je otputovao u Rim kako bi se oporavio. Tri dana kasnije, završio je u bolnici zbog miješanja šampanjca i tableta, koje je uzimao kako bi umanjio stomačne bolove koji su ga mučili.

U to vrijeme, pretpostavljalo se da je predoziranje bilo slučajno, međutim, kasnije je objavljeno da je to bio pokušaj ubistva.

Mjesec dana kasnije, 5. aprila, Kobejn se ubio u svojoj kući u Sijetlu. Imao je 27 godina, a iza njega je ostala supruga Kortni Lov i kćerka Frensis Bin.