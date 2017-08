Prije 48 godina počeo je "Woodstock"

Ideja o muzičkom festivalu "Woodstock" došla je od muzičkih menadžera Mihaela Langa i Artieja Kornfelda, koji su novcem koji su planirali prikupiti od prodaje ulaznica htjeli sagraditi studio u kojem bi snimali Boba Dilana, Vana Morisona i druge.

No, u "Woodstocku" nije bilo mjesta za festival pa su se prvo premjestili u mjesto Wallkill, takođe u saveznoj državi Njujork. Ni to im nije uspjelo, jer su stanovnici blokirali put organizatorima. Sve je spasio farmer Maks Jasgur, koji im je ponudio svoje veliko imanje u mjestu Bethel. Lang i Kornfeld platili su za njega 75.000 dolara.

U tri dana nastupale su tadašnje najveće zvijezde: Džimi Hendriks, "The Who", "The Band", Dženis Džoplin, Džoni Vinter, "Creedence Clearwater Revival", Džeferson Erplejn, "Ten Years After", Džoan Baez, Santana, Džo Koker, "Crosby, Stills, Nash&Young"...

Himnu "Woodstocka" napisala je Džoni Mičel, no pjevačica tamo uopšte nije bila. Prema savjetu menadžera, otišla je na gostovanje u televizijski šou, a kad je gledala snimke sa festivala, plakala je. Pjesmu je napisala nakon što joj je tadašnji dečko Graham Neš (iz benda "Crosby, Stills, Young&Nash") ispričao kako je bilo.

Kad je postalo izvjesno da bi mogla padati kiša, mnogi su se uhvatili za ruke i počeli mrmljati: "Bez kiše, bez kiše", kako bi otjerali oblake. Ipak, dobra energija djece cvijeća nije urodila plodom i spustio se pljusak. Organizatori su se bojali da će neki od muzičara stradati ako budu nastupali za vrijeme pljuska, na što je Alvin Li rekao:

"Ako me udari struja na 'Woodstocku', prodaćemo puno ploča", i popeo se na pozornicu.

Prvobitno je trebalo da sviraju 32 benda, a jedino se "Iron Butterfly" nije pojavio. Bili su zapeli na aerodromu i ostali su bez prevoza. Navodno su od organizatora tražili da po njih pošalju helikopter, no od toga nije bilo ništa. Priča se da je i Džon Lenon htio biti dio festivala, ali je tad bio u Kanadi, a Amerikanci mu nisu dali vizu.

Navodno je osam žena imalo spontani pobačaj, a dvoje djece se rodilo, no te informacije nikad nisu službeno potvrđene. Dvoje ljudi je preminulo. Jedna osoba je umrla od predoziranja heroinom, a jednog je nepoznati vozač pregazio traktorom dok je spavao. Vozač nikad nije pronađen.

Organizatori su policiji rekli da očekuju 50.000 ljudi, a već prije festivala prodali su 186.000 ulaznica. Koštale su šest dolara. Planirali su imati 200.000 posjetilaca, ali na kraju ih se pojavilo pola miliona. Procjenjuje se da je još milion ljudi odustalo zbog čepa u saobraćaju, zbog kojeg se nisu mogli probiti do "Woodstocka". Na ulazu je cijena karte bila 24 dolara, ali bilo je toliko ljudi da nisu stigli naplaćivati karte. Vrlo brzo maknuli su sve ograde i ulaz je bio besplatan.

Štand s hamburgerima prodao je skoro svu hranu koju su imali pa su umjesto 25 centi počeli naplaćivati burger jedan dolar. Posjetiocima je to bio klasičan primjer kapitalističkog izrabljivanja, što je bilo protiv duha festivala, pa su štand spalili.

Prvi je trebalo da nastupi bend "Sweetwater", no oni su zapeli u saobraćaju. Početak je kasnio već sat vremena, pa da ne dođe do panike, na pozornicu je stupio neki farmer koji je publici pokazivao joga vježbe. Zatim su htjeli pozvati Tima Hardina, no on je bio previše drogiran i nije bio u stanju da nastupi. Na pozornicu je stupio Riči Hevens, kojem nisu dali da ode s pozornice, jer drugi bend još nije bio spreman. Pri kraju je improvizovao pjesmu "Freedom", koja je postala hit.

Devet od deset posjetilaca pušilo je marihuanu na "Woodstocku". A njih samo 33 uhapšeno je zbog posjedovanja droge.

Na kraju festivala organizatori su bili u dugu minimalno 1,3 miliona dolara. Trebalo im je više od deset godina da se oporave od "Woodstocka", i to uglavnom od prava za naknadu audio i video snimaka.

Prvi plakat za festival dizajnirao je Dejvid Edvard Bird. Na plakatu je bila gola žena okružena cvijećem i srcima, no nije bilo mjesta za imena bendova. Niko od lokalaca nije htio postaviti plakat, pa su organizatori naručili novi od Arnolda Skolnika. On je sve pojednostavio. Na vratu gitare nacrtao je bijelu golubicu te napisao: "Tri dana mira i muzike."

Tadašnji guverner države Njujork, Nelson Rokfeler, proglasio je "Woodstock" mjestom katastrofe, jer su nakon festivala zabilježena 5.162 medicinska slučaja te 797 slučajeva zloupotrebe droge u toj saveznoj državi. Magazin "Time" proglasio je "Woodstock" najvećim mirovnim događajem u istoriji. (100posto)