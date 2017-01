Prodaja gramofonskih ploča obara rekord iz 1991. (VIDEO)

Prema statistikama koje je objavila Britanska fonografska industrija (BPI), prodaja vinil albuma u Velikoj Britaniji nadmašila je najveću prodaju ostvarenu 1991. godine.

Blizu 3,2 miliona vinil ploča prodato je u 2016. godini, što je 53 odsto više u odnosu na 2015. godinu. Prodaja je bila najbolja u ovoj godini, a prema saopštenju Britanske fonografske industrije, ovaj uspjeh duguju albumu "Blackstar" Dejvida Bouvija, koji je preminuo prošle godine. Njegovi albumi bili su najprodavaniji prošle godine u Britaniji.

Britanska organizacija navodi da je nakon smrti legendarnog pjevača Dejvida Bouvija povećana potražnja za gramofonskim pločama.

Najprodavaniji albumi na vinilu u 2016. bili su:

1. David Bowie "Blackstar"

2. Amy Winehouse "Back To Black"

3. Various Artists "Guardians of the Galaxy Mix 1"

4. Radiohead "A Moon Shaped Pool"

5. Fleetwood Mac "Rumours"

6. The Stone Roses "Stone Roses"

7. Bob Marley "Legend"

8. The Beatles "Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band"

9. Prince "Purple Rain"

10. Nirvana "Nevermind"

Ovo je deveta godina zaredom u kojoj je zabilježena povećana kupovina gramofonskih ploča. Prodaja vinila u Velikoj Britaniji je čak sustigla digitalna preuzimanja muzike u decembru.