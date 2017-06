Program i satnice ovogodišnjeg Nektar OK Festa

Ostalo je još svega četiri dana do početka još jedne OK avanture na Tjentištu. Pripreme se polako privode kraju i organizatori spremno dočekuju sve one koji su se odlučili za nezaboravnu ljetnu zabavu u NP Sutjeska od 30.06. do 02.07.

Oni koji još uvijek nisu izabrali svoj OK paket, imaće priliku da na licu mjesta, na recepciji OK kampa na Tjentištu, uplate paket „OK kamp“, koji podrazumjeva boravak u festivalskom kampu i mogućnost prisustva svim koncertima u festivalskoj zoni, po cijeni od 30,00 KM.

Vrata OK kampa i ove godine otvaramo dan ranije, u četvrtak 29.06. od 12:00.

Program i satnice Nektar OK Festa 2017:

Kroz OK avanturu na Tjentištu Nektar OK Fest ove godine prate prijatelj festivala kompanija m:tel, zvanični telefon festivala Huawei P10 i Addiko Bank, banka partner festivala.