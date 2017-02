Prucurila pjesma za Harija Potera (VIDEO)

Američka rok legenda Brus Springstin napisao je 2001. pjesmu za film Hari Poter i Kamen mudrosti, ali je producenti na kraju nisu uvrstili u film. Sada je, zahvaljujući fanovima, procurila na internet.

Kamen mudrosti bio je prvi film iz serijala o mladom čarobnjaku, a Springstin je prije početka snimanja, reditelju Krisu Kolumbusu ponudio da da svoj muzički doprinos filmu, prenosi N1.

Ipak, producentska kuća Warner Bros. odbila je tu ponudu, pa je snimak pjesme "I'll Stand By You Always" ostao u Springstinovoj arhivi.

Sada je pjesma procurila na internet zahvaljujući fanu koji se predstavlja kao "Uber Collector".

Pjesma za film o Harriju Poteru samo je jedna od 13 neobjavljenih pjesama 67-godišnjeg muzičara koja se našla na mreži.