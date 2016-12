"Puštaj muziku" novi živi album Električnog orgazma

BEOGRAD - Električni orgazam objavio je, samo na vinilu, živi album "Puštaj muziku!", koji je snimljen u decembru prošle godine u Domu omladine Beograda, gdje je bend koncertno proslavljao 35 godina postojanja, saopštili su iz Long Pleja.

"Puštaj muziku" donosi živa izvođenja 10 pjesama - od "Vi" sa početka karijere, preko kasnijih hitova "Ja sam težak kako konj" i "Kako bubanj kaže", do singla novijeg datuma "Bio sam loš" - što je zabilježeno 27. decembra 2015. godine na drugom od dva trijumfalna koncerta u dvorani "Amerikana" DOB-a.

Gitarista i pjevač Srđan Gojković-Gile, klavijaturista i pevač Ljuba Ðukić, gitarista Branislav Petrović-Banana, basista Zoran Radomirović-Švaba i bubnjar Blagoje Nedeljković-Pače uživo su odsvirali i pjesme sa posljednjeg studijskog albuma "To što vidiš to i jeste" - "Ti to možeš" i "Pokaži mi".

Posebnu draž "Puštaj muziku!" predstavlja zabeležen nastup Gileta i Ljube sa članovima prve postave benda basistkinjom Marinom Vulić i gitaristom Ljubomirom Jovajovićem-Jovecom u novotalasnim klasicima "Konobar" i "Zlatni papagaj", kao i sa basistom druge postave Jovanom Jovanovićem-Grofom u "Pođimo" i "Dokolici".

"Puštaj muziku!" štampan je u ograničenom tiražu i može se naći u Beogradu u prodavnicama Jugoton, Multimedija, Metropolis, Dallas Music Shop, Jugovinil i knjižarama Delfi, kao i u Vintage Shop-u u Nišu.