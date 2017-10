R.E.M. slavi 25. godina svog kultnog albuma

Čuvena američka rok grupa R.E.M. ove godine proslavlja 25. godišnjicu izlaska jednog od svojih najpoznatijih i najznačajnijih albuma "Automatic for the People".

Bend će, tim povodom, objaviti reizdanje albuma koje će se u prodaji naći 10. novembra. Album će biti (re)izdat u nekoliko različitih formata.

"Deluxe Edition", na četiri diska, sadržaće 20 prethoodno neobjavljivanih demo snimaka benda sa proba za "Automatic for the People".



"Deluxe Anniversary Edition" imaće posebno pakovanje u kome će se, osim diskova, naći i knjiga od 60 stranica, sa do sada neobjavljivanim fotografijama benda.

Tu je i "25th Anniversary Edition", na dva diska, koje osim reizdanja albuma, sadrži snimke sa jedinog živog nastupa R.E.M.-a iz 1992. godine.



Kao najavu slavljeničkog izdanja, bend je objavio dijelove prethodno neobjavljivanih demo numera "Mike’s Pop Song" i "Devil Rides Backwards".

Originalni album "Automatic for the People" objavljen je 5. oktobra 1992. godine. Do sada je prodat u više od 18 miliona kopija.