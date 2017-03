Rambo Amadeus: Da je bilo interneta, SFRJ se ne bi raspala

BEOGRAD - Antiratna tribina "Tihe balkanske većine" održana je sinoć u beogradskom "Mikser hausu" povodom rastućih nacionalnih tenzija u regionu koje prijete da ponovo eksplodira balkansko bure baruta.

Na tribini su govorili muzičar i antiratni aktivista Rambo Amadeus, fudbalska legenda SFRJ Dževad Prekazi i hrvatski pedagog i sociolog i vođa tzv. "Kurikularnih reformi" Boris Jokić, kao i domaćini tribine, osnivač i direktor "Miksera", Ivan M. Lalić i osnivač i direktor Exit festivala Dušan Kovačević.

Otvaranje beogradskog izdanja izložbe "Dvadeset godina Exit aktivizma" i obilježavanje 25 godina od velike rokenrol antiratne akcije inicirali su ovo okupljanje, jer su akciju u martu 1992. godine organizovali tada najpopularniji rokenrol bendovi u Beogradu: EKV, Električni orgazam i Partbrejkersi.

Zajednička pjesma "Slušaj "vamo - mir brate, mir" ostala je kao simbol tog pokušaja suprostavljanja mržnji i ratnohuškačkom ludilu koje je zahvatilo sve republike tadašnje Jugoslavije.

Dušan Kovačević je naglasio da je divan period života iza njega.

"Proteklih 20 godina naših života su sigurno najbolje, ali verujem da će bolje tek doći. Bila je to jedna luda vožnja koja je počela u decembru 1996. godine kada sam sa grupom prijatelja u Novom Sadu inicirao šetnju do Beograda kako bi podržali studentski i građanski protest. Exit je nastao iz želje ljudi za normalnim životom. Posle godina provedenih u mržnji ljudi su hteli da ne mrze druge jer im to neko sa televizije poručuje", kazao je Kovačević.

Rambo Amadeus je naglasio da je najpopularnija muzika u nekom društvu uvijek ogledalo političke elite koja ga vodi.

"Mnogo bih voleo kada bi najpopularnija muzika umesto turbo folka u Srbiji bila opera i džez, jer onda je lako biti rokenrol alternativa. Kada je turbo folk najpopularniji kao što je to slučaj kod nas, onda si prinuđen da razvijaš klasiku i džez i sve druge fine senzibilitete, a onda rokenrol prelazi na treće mesto. Kada bi politička elita ovde bila rok ja bih i onda bio alternativa jer sam tako navikao u životu", kazao je Rambo Amadeus.

Amadeus je bio uveren da uopšte nije popularan dok se nije pojavio njegov veb sajt.

"Tada sam shvatio da je moje tržiste stabilno i čvrsto. SARS nikada nisu prodali nijedan CD, a lako pune salu od 8.000 ljudi u Zagrebu zahvaljujući internetu. Nama je ostala stara navika da gledajući mejnstrim medije kao što je televizija sudimo kakva je scena. Scena je vrlo bogata i jaka samo treba malo zaviriti po You Tube-u. Da je bilo interneta ne bi se raspala Jugoslavija, jer bi slobodan protok informacija odvratio ljude od ludila", kazao je Rambo Amadeus.

On je istakao u narednih 100 godina moramo biti oprezni, jer će s desiti dramatične promjene

"Profesionalni vozači će ostati bez posla, jer će automobili biti u stanju da se kreću sami. Korporacije će izdavati pasoš jer će države prestati da postoje. Biće sve više siromašnih koji će dobijati socijalnu pomoć jer ljudi neće biti potrebni u procesu proizvodnje", kazao je Amadeus.

Hrvatski pedagog i sociolog i vođa tzv. "Kurikularnih reformi" Boris Jokić napomenuo je da najviše čega se političari na ovim prostorima boje su obrazovanje, znanje i nauka.

"Učiniće sve da bace maglu ljudima u oči. Na ovim prostorima, u ovim zemljama postoji toliko potencijala koji su sistemski uništavani. Razlog za to je strah političara u Hrvatskoj da se taj potencijal oslobodi. Jedino što nam puštaju maglu prošlosti da ne bi videli sadašnjost i budućnost", kazao je Jokić.