Rock abeceda: Aerosmith

Aerosmith je jedan od najpopularnijih hard rock bendova. Napravili su najspetakularniji comeback u istoriji rock-a i vratili su se na top liste osamdesetih i devedesetih godina dvadesetog vijeka. Kombinujući razne varijante rock-a sa metal riff-ovima, Aerosmith su imali i imaju mnogo hitova.

Aerosmith su kao grupa startali 1970. godine u Swunapee-u, N.H. gdje su se sreli pjevač Steven Tyler i gitarista Joe Perry. Kada su im se priključili basista Tom Hamilton, gitarista Brad Whitford i bubnjar Joe Krammer, bend se seli u Boston, Massachusetts. Uskoro su postali klupska atrakcija sjeveroistočnog dijela Amerike. Nakon što su potpisali ugovor sa Columbia Racords, grupa je izdala istoimeni album krajem 1973. godine. Album je postigao uspjeh zahvaljujući pjesmi izdatoj kao singl - Dream On. Nakon turneje tokom 1974. godine sa grupama kao sto su Mott the Hoople i Kinks, Aerosmith odrađuju album Get Your Wing koji je ostao na top listama preko godinu i pol dana uz slabu promociju putem radija. Uspjehu su doprinijeli njihovi vjerni fanovi.

Istinski prodor grupa pravi 1975. godine albumomToys in the Attic. Singlovi Sweet Emotions i Walk This Way doveli su album do 11 mjesta američke top liste i postale su klasici rock-a. Uspjeh ovog albuma natjerao je grupu da re-izda pjesmu Dream On koja je dospjela na Top 10 ranih dana 1976. godine. Album Rock izlazi 1976. godine, dospijeva do 3. mjesta top liste i ubrzo postaje platinast. Krajem 1977. godine uslijedio je album Draw the Line koji dospijeva do 11. mjesta top liste i takode postaje platinast. Nakon turneje 1978. godine, grupa se pojavljuje u filmu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i izvodi pjesmu Come Together. Iste godine izdaju živi album, Live! Bootleg.

Sljedeće godine im izlazi album Night in the Ruts, koji je postao zlatan. Joe Perry započinje rad na solo projektu, dok gitarista Brad Whitford napušta grupu da bi formirao novi band. Ova dvojica gitarista su bila zamijenjena sa gitaristima Jimmy Crespo-om i Rick Dufay-om. Steven Tyler je u međuvremenu doživio nekoliko ozbiljnih saobraćajnih nesreća sa motorom, te je mjesecima ležao u bolnici.

Nakon albuma Greatest Hits koji je prodat u preko šest miliona primjeraka, nova postava grupe izdaje album Rock in a Hard Place (1982.). Ubrzo, kompanija Columbia prekida ugovor sa grupom. Perry i Whitford se ponovo vraćaju u grupu 1984. zbog turneje.

Članovi benda potpisuju novi ugovor sa kompanijom Geffen i time počinje nova faza njihove karijere. Izdaju 1986. godine album Done With Mirrors. Sviraju u originalnoj postavi i imaju isti zvuk koji im je donio slavu. Nastupaju kao gosti u pjesmi Walk This Way koju je u novoj verziji snimila grupa Run D.M.C., 1986. godine. Pjesma postaje hit MTV-a, dospijeva do 4. mjesta top liste i grupa je je ponovo u centru pažnje.

Aerosmith rade na novom projektu sa istom ekipom koja stoji i iza grupe Bon Jovi - profesionalnim kompozitorom Desmond Child-om i producentom Bruce Fairburn-om. Snimaju i izdaju 1987. godine album Permanent Vacation koji je izbacio hitove Dude (Looks Like A Lady), Rag Doll i Angel. Album je prodat u preko tri miliona primjeraka i utro je put uspjeha sljedećem albumu Pump izdatog 1989. godine. Ovaj album je donio hitove Janie's Got A Gun i Love in an Elevator. Album se prodao u četiri miliona primjeraka i dospio je do 5 mjesta top liste potvrdujući najuspješniji comeback u istoriji rock-a. Uslijedila je velika svjetska turneja, bend potpisuje novi ugovor sa kompanijom Columbia. Kompanija Columbia je mnogo rizikovala, ali je imala povjerenja u dugoročan potencijal grupe Aerosmith.

1993. godina donosi album Get A Grip koji nastavljauspješnu seriju i donosi hitove Livin' on the Edge, Cryin' i snažnu baladu Amazing. Bio je to značajno dostignuće s obzirom da je tonula popularnost pop metal pravca. Album se prodao u preko 12 miliona primjeraka širom svijeta i donio je grupi dva Grammy-a. Sljedeće godine grupa je na turneji uključujući i nastup na Woodstock '94 festivalu. Marta 1997. godine izlazi album Nine Lives i biva prvi na top listi. Za četiri sedmice po izdavanju, album dostiže zlatni tiraž u šest zemalja, platinast u jednoj i duplo platinast u druge dvije zemlje. Bend je opet krenuo na turneju, maja 1997. godine. 4 godine kasnije izbacuju takođe sjajan album "Just Push Play" sa kojeg se izdvaja par super hitova: Jaded, Fly Away From Here, Sunshine...

