Rock abeceda: Alice Cooper

Pravo ime mu je Vincent Furnier a rodjen je 04.02.1948. u Detroitu. Odrastao je u Phoenixu, gdje je sa drugovima Glenom Bustonom (gitara), Michaelom Bruceom (ritam gitara, klavijature), Dennisom Dunawayem (bas) i Nealom Smithom (bubnjevi) formirao rock grupu. Sa kapama i žutim kaputima svirali su uglavnom "stvari" Rolling Stonesa pod imenima Earwigs, Spiders i Nazz.

1968. godine nakon lokalnog hita u Phoenixu, preselili su se u Los Angeles, gdje su nastupali pod imenom Alice Cooper. Sastavljali su kraj s krajem nastupajući po barovima i klubovima prije nego što ih je otkrio menadžer Shep Gordon koji im je izdejstvovao ugovor sa novoosnovanom kompanijom Franka Zappe Straight.

Napadno našminkani i sa reputacijom najgoreg benda u Los Angelesu, svakako su bili dovoljno interesantni za Zappu čija kuća je izdala album Pretties For You (1969), a naredne godine Easy Action. Nijedan od ta dva albuma nije pokazao da se Alice Cooper može smatrati nečim drugim, osim ludom ekipom, i nakon još jedne godine "peripetija" u okolini Los Angelesa grupa se seli u Detroit sa 100.000 dolara dugova (živjeli su u motelu, petorica u jednom sobičku).

Smatrali su da će se snaći u gradu u kojem su nastali slični bendovi poput Stoogesa i MC5.Tu su pali pod ruku producenta Boba Ezrina pod čijom su "palicom" 1970. godine snimili album Love lt to Death koji je gotovo preko noći podigao njihov komercijalni uspjeh. Pjesma sa tog albuma "l'm 18" američka "verzija" My Generation - protutnjala je američkom top-listom singlova. Album Killer povećao je ugled njihovih ploča, a koristeći ekscesni scenski nastup - Alice je klao lutke i upotrebljavao dodatke poput elektricne stolice, zmija i vješala i ubrzo su postali vodeća američka atrakcija. Naslovna "stvar" albuma School's Out (1972) postala je milionski uspjeh i lansirala je grupu u Velikoj Britaniji. lpak, album Billion Dollar Bables početkom 1973. ukazuje na početak pada Alicea Coopera u parodiju samog sebe.

Godine 1974. Cooper je izbacio prve članove benda i zamijenio ih Dickom Wagnerom i Steveom Hunterom (gitare), Prakash Johnom (bas), Whitneyjem Glanom (bubnjevi) i Josefom Chirowskyjem (klavijature) koji su svi svirali sa Lou Reedom. Naredne godine snimili su album Welcome To My Nightmare (1975) i svirali istoimene turneje po Americi i Velikoj Britaniji. Ovaj album nije bio veliko odstupanje od njegovog prijašnjeg rada, i izbio je medu prvih deset u Americi sa hitom , akustičnom baladom '' Only Women Bleed''. Slijedeće godine izlazi još jedan uspješan album , Alice Cooper Goes To Hell , koji postaje zlatni. Nakon ovog albuma , popularnost mu počinje opadati , djelimično radi mijenjana trendova u svijetu i djelimicno radi njegovog alkoholizma.

Cooper , 1978, odlazi u centar za rehabilitaciju, i piše album koji se zove '' From The Inside '', koji govori o njegovom tretmanu u tom centru. Tokom '80-ih nastavlja izdavati albume ali nije ni blizu popularnosti koju je imo tokom '70-ih. Medutim, izdavanjem albuma Constructor i radom u nekoliko horor filmova napravio je veliki come back 1986. Ovaj album je tek pocetak njegovog povratka, a Trash, iz 1989.godine vratio je Coopera na sam vrh. Produciran od strane Desmond Child, ovaj album je imao i par gostiju: Bon Jovi, Richie Sambora, i skoro cijela ekipa iz Aeorsmitha. Album ulazi medu prvih deset u Britaniji ostvarujuci platinasti tiraž zajedno sa singlom '' Poison''. Ali poslije ovog albuma nije uspio da uradi albume koji bi bili ravnopravni sa Trash.

Godine 1991. izdaje album Hey Stoopid, a 1994. The Last Temptation koji su bili solidni i ali ne i za šire narodne mase, što sam Alice nije ni želio. Poslije živog albuma, 1997. Fistful Of Alice, 2000. godine izdaje album Brutal Planet. 2001. godine izlazi album pod nazivom Dragon Town. Sa ovog albuma izdvojio bih pjesme Triggerman, Dragontown, Fantasy Man itd…

