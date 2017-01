Rock abeceda: Animals

lme Animals navodno je po prvi put upotrijebila lokalna publika kao odgovor na njihov divlji izgled i frenetično scensko izvođenje.

Svi su rođeni i odgojeni u Newcastleu, a grupa je izgradila solidnu lokalnu reputaciju prije nego ju je prihvatio tada nepoznati Mickie Most i 1964. su preselili London. S Mostom kao producentom. njihov je prvi singl Baby Let Me Take You Home, obrada jednog starog blues standarda s prvog albuma Boba Dylana.

Ta pjesmu je publika posta dobro primila i postala je solidan hit, ali je tek njihova klasična verzija House Of The Rising Sun — takođe s prvog Dylanovog albuma u ljeto 1964. stvarno proslavila grupu. Pjesma se popela na prvo mjesto s obje strane Atlantika. Uslijedio je nevjerovatan niz hitova s tim da većina materijala Animalsa potiče iz crnačkih rhythm-and-blues izvora kao npr. John Lee Hookerov - Boom, Boom, Don’t Let Me Be Misunderstood - Nine Simone i Bring lt On Home To Me - Sama Cookera.

Glavne karaktiristike njihovog enormnog uspjeha bili su naročito snažni i emotivni Burdonovi vokali i inspirisani Priceovi aranžmani.

Tekstovi njihovih originalnih pjesama bili su prožeti čvrstirn realizmom radničke klase. Sa svojim grubim, autentično raspoznatljivim zvukom i neuglađenim izgledom. dobro su prolazili na nekoliko američkih turneja.

Već 1966. godine Alan Price, čiji su se pogledi često sudarali s Burdonovim, napušta grupu i raspad je otpočeo. iako je sastav potpisao novi ugovor s Deccom i nastavio bilježiti daljnje hitove, kao što je bila lnside Looking Out, (snažna zatvorska pjesma), Pricea je zamijenio Dave Rowberry; Steel je takođe otišao i naslijedio ga je Barry Jenkins iz grupe Nashvilie Teens.

Ali, centrifugalne tendencije koje su vladale u grupi, prouzrokovaće i konačni raspad. Otišli su Chandler i Valentine, ostali su Burdon i Jenkins koji osnivaju Eric Burdon and the New Animals, a 1969. Hilton Valentine izdao je viastiti album za Capitol, All ln Your Head; Chas Chandler uspješno se upustio u menedžerstvo. a John Steel je radio kao njegov pomoćnik.

Originaini su se Animalsi dvaput okupili; 1968. održali su specijalni božični nastup u City Hallu, Newcastle; početkom 1976. zajedno su snimili album Before We Were So Rudely lnterrupted u Chandlerovom seoskom prebivalištu

©NES Radio

Grad Sarajevo 87,7 MHz

Grad Banja Luka 88,4 MHz

Regija Kotor Varoš 89,7 MHz

Regija Tuzla 95,5 MHz

Regija Bihać 99,3 MHz

Regija Banja Luka 106,4 MHz