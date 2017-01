Rock abeceda: Badfinger

Pete Ham (vokal, gitara, klavir), Tom Evans (bas, vokal) i Mike Gibbins (bubnjevi) osnovali su sredinom 60-tih grupu i oni su se nazivali Iveys. Grupi je još prišao Joey Molland (vokal, gitara) i grupa mijenja ime u Badfinger.

Grupa Badfinger je 1968. godine poslala kompaniji Apple Records svoje demo snimke. Bili su nevjerovatne sreće da je Paul McCartney preslušao njihove demo snimke i odlučio da sa njima potpiše ugovor. Tako je grupa Badfinger bila prvi izvođač koji je potpisao ugovor sa ovom novoosnovanom kompanijom u vlasništvu grupe The Beatles.

Paul McCartney im je napisao i producirao prvi hit - Come And Get It. Pjesma je izdata 1970. godine i dovela je grupu na 7. mjesto top liste. Ova pjesma je bila i jedna od nekoliko koje je grupa izvela u filmu Ringo Starr-a i Peter Sellers-a, The Magic Christian. Sve te pjesme su bile uključene u njihov debi album nazvan Magic Christian Music. Njihov drugi album, No Dice, izdat septembra 1970. godine, demonstrirao je sposobnost članova grupe da sami pišu svoje pjesme. George Harrison i Todd Rundgren su producirali njihov treći album - Straight Up. Na njemu su se nalazila njihova dva najveća hita - Day By Day (pjesma, tekst) i Baby Blue.

Kada nisu radili na vlastitim projektima, Badfinger su se povremeno pojavljivali na projektima bivših članova grupe Beatles. Tako su se pojavili na Concert for Bangladesh koji je organizovao George Harrison, kao i na njegovom albumu - All Things Must Pass. Pojavili su se i na albumima John Lennon-a, Imagine i na singlu Ringo Starr-a, It Don't Come Easy.

Ass je bio četrvti i zadnji album grupe Badfinger izdat za etiketu Apple Records. Album je izdat 1973. godine. Članovi grupe potpisuju ugovor sa kompanijom Warner Bros. i ona im izdaje album nazvan po imenu grupe. Slijedi ga album nazvan Wish You Were Here. Neke kritičari su ovaj album ocijenili njihovim najboljim radom. Pete Ham je napustio grupu i 1. maja 1976. godine izvršio samoubistvo, a grupa Badfinger se raspala.

Joey Molland je trenutno na turneji po Americi koja se zove Joey Molland's Badfinger 2000 Tour. Još uvijek je dosta poštovalaca ove grupe koji ih prate i do današnjih dana. Njihovi prvi albumi se još i sada doštampavaju i dobro prodaju, skoro trideset godina nakon njihovog prvog pojavljivanja

