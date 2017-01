Rock abeceda: Billy Idol

Billy Idol je jedan od prvih rock muzičara koji je napravio veliki uspjeh ranih '80-ih godina zahvaljujući tada sasvim novoj Američkoj TV mreži MTV.

Kombinujući dobar izgled lošeg momka sa zanimljivom mješavinom pop dijelova, punk stava i plesnih ritmova, Idol je brzo uspio da postane zvijezda prije nego što je način života skrenuo njegovu karijeru na pogrešan put i gotovo se pokazao fatalnim.

Pravo ime mu je William Michael Albert Broad a rođen je 30. novembra 1955 u Middlesex-u Engleska, mladić se sa svojom porodicom preselio na kratko u New York međutim ubrzo se vraćaju u Englesku. Nakon godinu dana provedenih na Sussex University, Broad je postao član tinejdžerske punk/rock grupe koja je pratila Sex Pistols-e, poznati kao "the Bromley Contingent".

Nije prošlo mnogo vremena dok Broad nije shvatio da bi i on mogao postati frontmen punk benda, i onda mijenja svoje ime u Billy Idol. Nakon što sviranje gitare u grupi Chelsea nije uspjelo, Idol je ostavio gitaru i uzeo mikofon i pozvao bassistu Tony James-a, bubnjara John Towe-a i gitaristu Bob Andrews-a 1976. godine i oformio je bend Generation X. Ubrzo nakon toga grupa potpisuje ugovor za snimanje sa izdavačkom kućom Chrysalis i nedugo zatim rezultat ovog ugovora je izdanje debi albuma Valley of the Dolls 1979.godine i Kiss Me Deadly 1981.godine prije samog raspada grupe. Razočaran raspadom grupe Generation X Idol se preselio New York gdje je započeo karijeru kao solo muzičar.

Udružujući se sa menadžerom grupe Kiss Bill Aucoin-om, Idol je 1981 izdao Ep Don't Stop što mu je pomoglo da ostvari još jedan ugovor za snimanje sa izdavačkom kućom njegovog prijašnjeg benda Chrysalis. Idol je pronašao savršenog saradnika i partnera u gitaristi Johnny Thunders-u koji je ličio na Steve Stevens-a, i izdao solo debi album u 7-om mjesecu 1982.godine.Primamljivi spotovi za pjesme "White Wedding" i "Dancing With Myself" bili su najemitovaniji na MTV-ju, sa snimcima koji su fokusirali Idolovu razbarušenu, izblajhanu plavu kosu. Solo debi album je ubrzo dostigao zlatni tiraž i obezbjedio mjesto za Idolov veliki komercijalni uspjeh iz 1984.godine albumom Rebel Yell.

Album Rebel Yell postao je njegov najprodavaniji album u karijeri,a bilo je to njegovovrijeme na MTV i radio stanicama gdje su se vrtjele himne sa ovog albuma "Eyes Without a Face," i "Flesh for Fantasy".

Sa velikim uspjehom dolazi i do određenih problema koji su usporili Idola da izda svoje novo studijsko izdanje, što je on uradio tek tri godine nakon albuma Rebel Yell. 1987.godine Whiplash Smile je bio još jedan veliki hit koji je imao snagu kao i hitovi "To Be a Lover" i "Sweet Sixteen,"ali nije uspio da opravda očekivanja fanova koji su očekivali puno nakon njegovih ranijih izdanja.

Kasnije iste godine izašla je jos jedna kompilacija sa osam pjesama što je pomoglo Idolu da ostane u centru paznje tako što je njegov ranije snimljeni spot za pjesmu "Mony Mony" bio jedan od najemitovanijih spotova te godine. Billy je slijedećih nekoliko godina proveo radeći na na četvrtom studijskom izdanju, međutim ponovo se pojavio ljeta 1989.godine kao dio jedne all-star ekipe u interpretaciji Who's Tommy, igrajući kartku rolu sadističkog lika Cousin Kevin. U vrijeme kada se pojavilo njegovo novo studijsko izdanje Charmed Life 1990.godine, pjevač je imao jednu tešku saobraćajnu nesreću na motoru (u kojoj je mogao ostati bez noge) što ga je primoralo da jedno vrijeme hoda uz pomoć stapa. Ponovo je uspio, pošto je singl "Cradle of Love,"kao i spot koji je urađen za ovu pjesmu bio veliki hit, što je pomoglo albumu Charmed Life da postane četvrti album po redu koji je postigao bar platinasti tiraž.

Očekivano, prošlo je nekoliko godina do pojavljivanja slijedećeg albuma, tokom kojih se Billy okusao u filmu The Doors režisera Oliver Stone-a. Tokom 1993.godine Idol je promjenio imidž i eksperimentisao je sa techno muzikom. Pokazalo se da taj potez i nije najmudriji, tako što je jednostavno nestao sa top lista. U isto vrijeme Idol je bio u velikim problemima sa narkoticima, što ga je dovelo do još jednog bliskog susreta sa smrću nakon što se predozirao zabog čega je i završio u bolnici 1994.godine u Los Angeles-u.

Nije se mnogo čulo o njemu sve do 1998.godine, kada se pojavio u ulozi samoga sebe ukomediji The Wedding Singer zajedno sa glumačkim parom Adam Sandler/Drew Barrymore, što je ponovo skrenulo pažnju na njega. Idol se ponovo udružio sa Stevens-om što je bio interes kanala VH-1:Behind the Music special koje se kasnije pojavilo i u vidu cd-a,a kasnije se pojavljuje kompilacija Greatest Hits iz 2001.godine koja se prodala u 500.000 kopija samo u Americi.

©NES Radio

