Rock abeceda: Blue Oyster Cult

Smatraju se prvim američkim predstavnicima heavy metal / metal-rocka.

Osnivačima ove grupe smatraju se: Andy Winters(bass), Donald ''Buck Dharma'' Roeser(guitar), John Wiesental - kojeg ubrzo mijenja Allen Lanier (klavijature) i Albert Bouchard (bubnjevi), sa Sandy Pearlmanom kao menadžerom. Snimili su dva neizdana albuma za etiketu Elektra pod imenom Stalk Forrest Group i Soft White Underbelly, prije nego što su krajem 1971. godine potpisali za američku Columbiju kao Blue Oyster Cult.

lste godine objavljuju istoimeni prvi album. Nakon kojeg slijedi Tyranny And Mutation, 1973. godine Iako je izdavanje ovog drugog u Velikoj Britaniji bilo odgođeno. Dobijaju pohvale kritike s obje strane Atlantika, osobito za treći album Secret Treaties (1974) koji sadrži skladbu Patty Smith Career Of Evil, te za dvostruki koncertni, On Your Feet Or On Your Knees, sljedeće godine.

Kao dinamično agresivan koncertni sastav nakon nekoliko krivih početaka 1975. su započeli prvu britansku turneju. Album Agents Of Fortune (1976) uključuje gostujuće vokale Patty Smith, kao i dvije njene pjesme, a takođe je osigurao iznenađujući američki hitsingl (Don’t Fear) The Reaper.

Njihov šesti album, Spectress, izdan u Oktobru 1977. postao je zlatnim. 1987. godine slijedi još jedan album uživo, Some Enchanted Evening, koji postaje njhovim drugim milionskim albumom zajedno sa albumom Mirrors u ljeto 1997. Godinu dana kasnije, snimaju deveti album, Cultosaurus Erectus. U ljeto 1981. Alberta Boucharda je zamijenio Rick Downey. Aprila 1982 izdali su treći album uživo, Extraterrestrial Live, kojeg slijedi album uživo The Revolution By Night u oktobru 1983. godine.

Downey napušta bend 1984 i zamjenjuje ga Jimmy Wilcox. Iste te godine, Lanier napušta i biva zamijenjen Tommiom Zvonchekom. U toj postavi snimaju svoj 13. album, Club Ninja (1986.). Napušta ih basist iste godine i mijenja ga Jon Rogers. 1987. Lanier se vraća grupi a Ron Riddle postaje bubnjar. Idući album, Imaginos, je ujedno i njihov zadnji sa Columbia Recordsom koji je sadržavao nove snimke.

Mlađoj rock generaciji postaju poznati nakon što je Metallica obradila njihov hit

Tokom narednih godina izdavaće uglavnom kompilacije svojih najvećih hitova i koncertne snimke, te pišu muziku za serijal horor filmova Stephen Kinga. Potpisuju ugovor sa CMC, te 1998. snimaju album sa novim pjesmama, Heaven Forbid, te tri godine kasnije Course Of The Hidden Mirror. Njihova muzika postala je tek poznata novoj generaciji rock-fanova tek kada je Metallica na svom albumu Garage Inc. obradila njihov hit Astronomy.



©NES Radio

Grad Sarajevo 87,7 MHz

Grad Banja Luka 88,4 MHz

Regija Kotor Varoš 89,7 MHz

Regija Tuzla 95,5 MHz

Regija Bihać 99,3 MHz

Regija Banja Luka 106,4 MHz