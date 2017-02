Rock abeceda: Jon Bon Jovi

Pop metal je zvuk kojim se krajem 80-tih godina predstavila grupa Bon Jovi koja je izbila u prvi plan sa nekoliko komercijalnih hitova.

Priča počinje 1983. godine kada je John Bongiovi napravio demo snimak u Power Station studiju u New York-u.

Pjesma Runaway ubrzo postaje radio hit. To je prvenstveni razlog zbog kojeg Bongiovi formira bend. U prvoj postavi grupe našli su se klavijaturisa David Bryan Rashbaum Bongiovi-jev drugar iz srednjoškolskih klupa, basista Alec John Such, bubnjar Tico Torres i gitarista Richie Sambora.

Grupa potpisuje ugovor sa Mercury Records. Italijan porijeklom Bongiovi mijenja ime u Jon Bon Jovi a bend naziva prema svom prezimenu - Bon Jovi. Prvi album pojavljuje se januara 1984. godine pod imenom Bon Jovi.

U to vrijeme ukazuje im se prilika da nastupe kao predgrupa grupi ZZ Top-a u dvorani Madison Square Garden.

Naredni album pojavljuje se 1985. a zove se 78000 Grades Fahrenheit. Sa ovog zlatnog albuma izdvajaju se pjesme poput Only Lonely i In and Out of Love.

Na narednom albumu angažovali su profesionalnog kompozitora, Desmond Child-a. Snimaju oko 30 pjesama koje su bile namijenjene prvenstveno njujorškim tinejdžerima koji su ih sjajno prihvatili.Sa albuma Slippery When Wet izdvajaju se hitovi poput You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer i Wanted Dead or Alive. Album se prodao u više od 10 miliona primjeraka - zavidan rezultat.

Ljepuškasti frontman, sa svojim kožnim pantalonama, pocijepanom majicom i dugom kosom postao je sex simbol za sve tinejdžerke tog vremena.

1988. godine sa albumom New Jersey koji je prodat u više od pet miliona primjeraka Bon Jovi postaje jedan od najperspektivnijih na svijetu.Do tog momenta prodali su više od 25 miliona nosača zvuka za nepunih 5 godina rada.

Nakon toga uzimaju odmor tokom kojeg članovi grupe započinju solo projekte. Jon je radio filmsku muziku za film Young Guns II, a i glavom i bradom i kosom se pojavio u tom filmu.Album koje radjen za ovaj film prodavao se jako dobro prvenstveno zbog velikog hita Blaze of Glory. Gitarista Sambora je takodje izdao svoj solo projekat - Stranger in This Town na kojem se u ulozi gosta pojavljuje legendarni Eric Clapton.

Grupa ponovo zajedno radi 1992. godine kada i snimaju svoj peti album nazvan Keep the Faith. Tu počinju i prve promjene. Ljepuškasti lider benda je skratio kosu a i sam zvuk je bio nešto drugačiji .

Albumom Cross Road: 14 Classic Grooves obilježena je desetogodišnjica rada.Album je u veoma kratkom roku prodat u multi-platinastom tiražu. Novo izdanje pojavilo se u vidu albuma These Days sa kojeg se izdvajaju pjesme Diamond Ring i Lie To Me.

Turneja nazvana These Days Tour je ponovo natjerala momke iz grupe da razmišljaju o pauzi u radu. Jon Bon Jovi se je ponovo pojavljuje na filmu i to Moonlight and Valentino. 1997. godine Jon izdaje svoj prvi zvanični solo album Destination Anywhere.

Gitarista Richie Sabora izdaje svoj drugi solo album, Undiscovered Soul dok je Tico Torres svoje vrijeme posvetio umjetnosti.

Početkom 1999. godine bend je snimio pjesmu Real Life a poslijednji studijski album Crush izašao je u junu 2000. godine. Sa tog albuma izdvajaju se pjesme poput It’s My Life, balada Thank You For Loving Me te nešto brža pjesma One Wild Night. Album Crush je još jedan u nizu komercijalnih i dobro odradjenih albuma grupe Bon Jovi. Pop metal zvuk koji su preferirali na pocetku karijere donio im je status zvijezda i oni su ubrzo shvatili da je ta pop/metal kombinacija dobitna i na njihovim albumima naravno da preovladava baš ta kombinacija.

©NES Radio

Grad Sarajevo 87,7 MHz

Grad Banja Luka 88,4 MHz

Regija Kotor Varoš 89,7 MHz

Regija Tuzla 95,5 MHz

Regija Bihać 99,3 MHz

Regija Banja Luka 106,4 MHz