"Rock simfonija": Tek smo na početku

Godine provedene, zakopani ispod zemlje, postali smo skupina svirajućih zombija. U birtiji poslije treće, Tedi rezigniran reče: Momci, ne želim dovijek biti podrumski čovjek.

Ovim stihovima Mileta Kekina, Davor Tojičić, frontmen banjalučkog benda "Tupas mene", u subotu uveče na parkingu ispred Muzeja savremene umjetnosti RS otvorio je koncert "Rock simfonije".

Koncert je organizovan kao dio proslave Dana grada Banjaluka, da bi i ovaj put više stotina sugrađana podržalo muzičare koji su svjesno ili nesvjesno demantovali nastavak gore pomenutih stihova.

"Vremenom sve smo tiši, slijede prvi kompromisi. Otud samo korak, dva, do početka poraza", redao je Tojčić strofe sa prvog albuma "Hladnog piva", čiji autor u vrijeme nastanka pjesme vjerovatno nije ni pretpostavljao da će se ista nekada izvoditi uz simfonijski orkestar. Sve glasniji i jasniji, u muzičkom pogledu beskompromisni i do tančina uvježbani, momci i djevojke iz "Rock simfonije" izvodili su numere domaćih i stranih autora. "Hladno pivo", "Azra", Zdravko Čolić, "Aerosmit", Artis Leon Ajvi mlađi, nebitno čije su kompozicije, aranžmani "Rock simfonije" nakon dvije i po godine aktivnog sviračkog perioda zvuče zaista sjajno. No, nismo mogli da ne primijetimo da su, osim aranžerskog, jedino momci iz "Brutal protesta" na bini ostavili autorski pečat repajući sopstvene tekstove.

"Mi smo od početka kada su nas zvali u 'Rock simfoniju' imali taj stav da ćemo raditi pod uslovom da izvodimo naše tekstove. Nema veze da li repali na muziku hitova kao što su 'Gangsta paradise' ili 'Walk this way', mi od prvog svog nastupa u sve ovo unosimo neku našu priču", kazao je za "Nezavisne" Petar Runjajić iz "Brutal protesta", koji je nakon "Rock simfonije" imao koncert i na tvrđavi Kastel zajedno sa grupama "Mnogi drugi" i "Artan Lili". Runjajićev kolega Miloš Lučić tvrdi da se među banjalučkim muzičarima mnogo puta do sada potezalo pitanje autorskog rada i sve ono što donosi takva vrsta posla, otkrivši nam da su autorske pjesme sljedeće na čemu će raditi članovi "Rock simfonije".

"Planiramo do kraja godine da odradimo jedan set pjesama sa banjalučkim bendovima, gdje će ući 'Ispad', 'Brutal protest', 'Vanja the frog', 'Tupas mene' i mnogi drugi", rekao je Davor Tojčić, koji je mišljenja da je "Rock simfonija" do sada dokazala da postoji publika i tržište za rokenrol u Banjaluci i šire.

"Kažu da je pred domaćom publikom uvijek najteže svirati, ali naš slučaj dokazuje suprotno. Sugrađani su nas svaki put do sada ispoštovali i zaista hvala svima. To je jedinstven osjećaj. Živiš u ovom gradu, rodiš se tu, nešto radiš, nešto napraviš i toliko ljudi podrži tvoj trud. Onda kažeš sebi znam zašto ne spavam, znam zašto sam nervozan i umoran nekada, nema veze, idemo dalje", rekao je Tojčić, zaključivši da je nakon mnogobrojnih gostovanja i koncerata priča zvana "Rock simfonija" tek na početku.