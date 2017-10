Rod Stjuart u februaru u zagrebačkoj Areni

Sir Rod Stjuart jedan od najpopularnijih rok pjevača na svijetu, glas iza hitova kao što su "Sailing", "The First Cut Is The Deepest", "Rhythm Of My Heart" i "Maggie May", nastupiće 2. feruara u zagrebačkoj Areni, najavio je oragnizator koncerta Star produkcija.

Stjuart je dva puta uvršten u sastav legendarne "Rock and Roll Hall of Fame", među najprodavanijim je izvođačima svih vremena jer je tokom pet decenija karijere prodao više od 200 miliona albuma širom svijeta.

Njegovi brojni uspjesi uključuju šest uzastopnih albuma koji su zasjeli na vrh ljestvica u Velikoj Britaniji, uključujući 62 hit singla i šest brojeva 1 na top listi.

U SAD je lansirao 16 singlova koji su ušli u prvih deset naslušanijih, a četiri među njima osvojila su prvo mjesto Billboard Hot 100 ljestvice. Prošle je godine za svoje zasluge u muzici i humanitarnom radu dobio titulu viteza, prenosi Hina.

Ovog avgusta u saradnji s multi-platinastom grupom DNCE snimio je obradu jednog od svojih najizvođenijih plesnih hitova svih vremena "Da Ya Think I’m Sexy", a njihova debitantska izvedba bila je glavni hit ovogodišnje MTV VMA dodjele nagrada.