Sa 13 nagrada Drejk srušio Adel sa „Bilbordovog“ trona

Reper Drejk osvojio je čak 13 muzičkih nagrada „Bilbord“ na ceremoniji dodjele u Las Vegasu, i tako oborio rekord britanske pjevačice Adel (12).

Drejk je imao 22 nominacije, a među priznanjima koja je osvojio su nagrade za najboljeg izvođača, najboljeg muškog izvođača i nagradu za najboljeg na „Bilbord listi 200“.

Nagradu je Drejku uručio najstariji sin Majkla Džeksona, Prins Džekson.

Nagrada „Bilbordove ikone“ ove godine dodjeljena je Šer koja je tokom večeri izvela dvije numere, Believe i If I Could Turn Back Time.

Još jedna zvezda večeri bila je Selin Dion koja je izvela Oskarom nagrađenu numeru iz filma Titanik, koji ove godine slavi jubilarnih 20 godina otkako je snimljen.

Za najboljeg ženskog izvođača proglašena je Bijonse, najbolji rok sastav bio je „Tventi van pajlots“ (Twenty One Pilots), a najbolju turneju je prema „Bilbordu“ imao „Koldplej“ (Coldplay).

Muzičke nagrade „Bilbord“ dodjeljuje istoimeni američki muzički časopis koji dobitnike, za razliku od Gremija, određuje prema prodaji albuma.

Za nagrade Gremi je zadužen žiri.

(NN/rts.rs)