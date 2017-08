Samjuel L. Džekson ima opasan glas

Samjuel L. Džekson poslije 45 godina zavidne glumačke karijere počeo je sve češće da zalazi u muzičke vode. Iako je u još jednoj reklami, prema ocjeni mnogih, pokazao da umije da pjeva, slavni Amerikanac najvjerovatnije neće napustiti svijet filma.

Učestala saradnja sa autorima reklama u kojima pjeva, ali i pjesma Nobody Gets Out Alive koju je napisao i otpjevao za potrebe filma The Hitman's Bodyguard podstakle su govorkanja da Samjuel L. Džekson prelazi u pjevače.

Iako je slavni glumac poznat po dubokom glasu, njegov pjevački glas znatno je tananiji.

Na pjevačkoj tehnici radio je sa Meri Setrakijan, profesorkom koja u biografiji ima ubilježenu saradnju sa glumcima Nikol Kidman (za film Mulen ruž), Džejmsom Gandolfinijem, Kejt Vinslet, Mendi Mur, ali i pjevačicom Meri Džej Blajdž.

"Vjerujem da je inspirisan i motivisan. Predivno je ovo uradio, ali mislim da ima još toga u svom arsenalu. Izbori koje pravi su odlični - vokal mu je 'prljaviji', pjesmu čini laganom, a opseg mu je veći nego što misli“, objasnila je Setrakijanova.

(RTS)