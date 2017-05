Sea Star festival u Umagu vidjelo 50.000 posjetilaca

UMAG - Četvrti festival u regionu koji se održava pod okriljem Exit festivala - "Sea Star festival" u Umagu za četiri dana posjetilo je više od 50.000 fanova iz više od 70 zemalja.

Već sami ti podaci govore da je ovaj novi festval iz Exitove porodice već na svom premijernom izdanju nadmašio sva pa i ona najoptimističkija predviđanja, a još kada se tome doda i u svijetu već prepoznatljiva Exit energija, onda je jasno da smo u regionu dobili još jedan svjetski značajan muzički festival.

Po svemu viđenom izvjesno je da je vrijedelo čekati punih osam mjeseci od kada je "Sea Star" najavljen, odnosno, koliko je festival pripreman jer svi komentari o dešavanjima u predhodnih nekoliko dana u čuvenom odmaralištu "Stella Maris" počinju i završavaju se komplimentima.

Svakako da će u retrospektivi događanja od 25. do 28. maja u Umagu prvo mjesto zauzeti nastup "The Prodigy" koji na ovim prostorima, ponajviše zahvaljujući nevjerovatnoj energeiji na svojim nastupima, ima status kultnog benda i kome je pošlo za rukom da u jednoj noći spoji obale Jadranskog mora i Petrovaradinsku tvrđavu prenoseći specifični Exit duh.

Berlinski tehno heroj Paul Kalkbrenner imao je maestralan nastup u finalu glavnog dijela festivala i publiku doveo do sunčanog jutra u prizoru koji se mogao uporediti samo sa Exitovom kolosalnom Dance Arenom. Novi miljenici regionalne publike, "Modestep", po prvi put u regionu svojim su živim nastupom priuštili erupciju energije koju je teško riječima opisati.

Za pomenutim zvijezdama globalne muzičke scene nisu zaostajale ni domaće snage "Dubioza kolektiva", Marko nastić, Petar Dundov, S.A.R.S. "Brkovi""Chips & Videclips", "Bad Copy", Rambo Amadeus i drugi.

Cjelodnevna nedjeljna žurka zatvaranja bila je posebna priča, a hiljade fanova je uz ritmove aktuelnog superstar producenta Mahmuta Orhana, čiji je hit "Feel" označio službeni završetak festivala, na velikoj plaži đuskalo do zalaska sunca.

Sudeći po onome kako je krenulo u Umagu "Exit leto ljubavi" ponudiće nam do sada nezabilježene spektakle u kojima će uživati svi oni koji budu od 1. do 3. juna na "Revolutin festivalu" u Temišvaru, od 5. do 9. jula na Exit festivalu na Petrovaradniskoj tvrđavi i od 13. do 15. jula na plaži Jaz u Budvi.